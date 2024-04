L’AS Saint-Etienne arrive, la Ligue 1 est prévenue

L’AS Saint-Etienne a trébuché à Ajaccio, concédant une défaite 2-0, lors de la 32e journée de Ligue 2. Un échec qui n’enlève rien à l’objectif des Stéphanois qui restent focus sur la montée en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne battue mais s’accroche

Remonter de la onzième à la deuxième place de Ligue 2, c’est une opération inespérée que réalise l’AS Saint-Etienne cette saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Le club du Forez a enchaîné une incroyable série de matchs sans défaite avant de connaître un accroc à Ajaccio. Réduits à 10 contre 11, les Stéphanois ont perdu 2-0 mais n’ont pas perdu leur deuxième place au classement, ni ne sont détournés de leur objectif principal.

Dans le vestiaire, le classement n’est même pas un sujet de discussion selon Olivier Dall’Oglio. « Maintenant, on se doit d’aller au bout sinon on sera déçu », a déclaré l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse. Deuxième de Ligue 2, Saint-Etienne n’a aucune intention de se détacher avant la fin de la saison. « On est second, il reste sept matchs, on est ambitieux et on a envie d’y rester bien sûr », comme rapporté sur le site de l’ASSE.

Irvin Cardona plus que jamais déterminé et optimiste

Devenu l’une des armes fatales de cette équipe de Dall’Oglio, Irvin Cardona a assisté impuissant à la défaite du week-end dernier. Mais pour l’attaquant, l’objectif demeure le même. « On avait pour objectif d’être dans les cinq premiers et, maintenant qu’on y est, le but est de finir 2e », a confié le joueur prêté par Augsbourg dans une interview au média de la Ligue 2.