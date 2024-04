Top 5 des meilleurs entraineurs de l’AS Saint-Etienne ces dernières années !

Découvrez le top 5 des meilleurs entraîneurs de l’ASSE de ces dernières années. Pour ce classement, Foot-sur7.fr s’est appuyé sur les performances de l’équipe sous la direction de chaque coach, son influence sur le club et les trophées éventuels remportés.

1. Christophe Galtier : année 2009-2017

Pilier de la stabilité et architecte du renouveau de l’ASSE, Christophe Galtier (57 ans) a propulsé les Verts sur la scène européenne après une longue absence de l’équipe. Sous sa houlette du technicien marseillais, l’AS Saint-Etienne a décroché la Coupe de la Ligue en 2013. Le club n’avait plus savouré ce type de succès trois décennies. La vision et son engagement envers le club stéphanois ont redéfini l’identité de l’équipe et l’ont rendu incontestablement le premier de ce classement du Top 5 des meilleurs entraîneurs de l’équipe ces 20 dernières années.

Christophe Galtier a dirigé pas moins de 361 matchs toutes compétitions confondues de 2009 à 2017. Il a engrangé 154 victoires contre 107 défaites pour 100 matchs nuls. Il est l’entraîneur a avoir passé le plus d’année sur le banc du club.

2. Jean-Louis Gasset année 2017-2019

Arrivé (23 novembre 2017) dans une période tumultueuse sur le banc de Saint-Etienne , d’abord comme adjoint de Julien Sablé, puis comme coach principal (20 décembre 2017), Jean-Louis Gasset (70 ans) a rapidement stabilisé le navire vert. Il lui a permis d’arracher une qualification pour la Ligue Europa grâce à une quatrième place au classement de Ligue 1 pour la saison 2018-2019, sa première vraie saison complète. Reconnu pour sa gestion psychologique du groupe et son approche tactique rigoureuse, Gasset a ravivé l’esprit combattant de l’équipe stéphanoise.

Sur le plan de la performance, il a réalisé 31 victoires et 14 matchs nuls pour 17 défaites en 62 matchs toutes compétitions confondues. Le temps passé par J-L Gasset sur le banc des Verts a été marquant parce qu’il a sauvé l’équipe de la relégation en Ligue 2, qui lui pendait au nez.

3. Claude Puel année 2019-2021

Malgré une tenure très souvent controversée, Claude Puel (62 ans) a mis en place à l’As Saint-Etienne une politique audacieuse basée sur la jeunesse. Il a intégré de nombreux nouveaux talents formés au club à l’équipe première. Son travail pour la mise en place d’un groupe devant vivre ensemble dans la durabilité n’a pas payé. La vision à long terme dont il a posé les jalons pour l’avenir n’a pas réglé les problèmes du présent d’une équipe en manque de moyens et en quête de résultats.

Pendant que Puel regardait l’avenir, Saint-Etienne coulait la même saison avec des résultats peu satisfaisants. Sous sa gestion, Sainte a concédé 39 défaites pour seulement 26 victoires et 23 matchs nuls sur les 88 matchs a son actif, toutes compétitions incluses. Le point positif de son passage chez les Vert est qu’il y a fait émerger une nouvelle génération de joueurs qui ont permis au club d’encaisser de belles sommes d’argent à la vente. William Saliba dont le transfert à Arsenal s’est chiffré à 30 millions d’euros ou encore Wesley Fofana vers Leicester City pour 40 millions d’euros.

4. Alain Perrin année 2008-2009

Alain Perrin (67 ans) a mené l’ASSE à une qualification européenne avant son remplacement par Christophe Galtier en décembre 2009, lorsque les choses ont commencé à mal tourner. C’était la première qualification du club en plus de vingt ans, grâce à une 5ᵉ place au classement de Ligue 1 en fin de saison.

Le passage d’Alain Perrin, bien que bref, a été un tournant important dans l’avenir du club, notamment en redonnant espoir et ambition aux supporters. Le passage d’Alain Perrin sur le banc stéphanois s’est résumé sur le terrain en 20 victoires et 25 défaites pour 13 matchs nuls lors des 58 matchs qu’il a dirigés.

5. Élie Baup année 1994-1996, puis 2004-2006

Élie Baup (67 ans) a dirigé l’AS Saint-Etienne à deux reprises. La première fois, de juillet 1994 à février 1996. Le jeu prôné, sa rigueur tactique ou encore sa discipline stratégique ont été appréciés lors de la première saison. Mais le deuxième exercice (1995-1996), à la tête d’une équipe des Verts en quête de renouveau, a été négatif. Quelques 15 victoires et 23 matchs nuls figurent à son maigre palmarès chez les Verts. Il avait enregistré 33 défaites, des revers qui ont scellé son avenir pour les dirigeants du club. Il avait été limogé en pleine saison, fin février 1996.

Cependant, Élie Baup avait fait son retour sur le banc de Saint-Etienne en juin 2004. L’ancien gardien de but avait dirigé 87 matchs jusqu’en mai 2006, pour 27 victoires, 34 nuls et 26 défaites. Cette fois, il avait pris le temps de poser les fondations d’un projet sportif sur lequel se sont appuyés ses successeurs.