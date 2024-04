Choc des titans en Ligue 1 : L’OL plombé par un calendrier infernal ?

En course pour une place en coupe d’Europe, Lyon semble défavorisé par son calendrier. Réussira-t-elle à s’en sortir face à des cadors qui luttent pour une place en Ligue des champions ?

OL : La 7e place en ligne de mire, en attendant la finale de la coupe de France

L’OL est 7e de Ligue 1 et en bonne position pour rafler le billet, éventuellement qualificatif pour la Ligue Europa Conférence. Mais ce rang n’est que provisoire. Marseille a un match en moins, et peut passer devant Lyon, en cas de victoire sur Nice, lors de leur rencontre reportée au 24 avril. Après sa remontée spectaculaire, l’Olympique Lyonnais rêve de décrocher un billet pour l’Europe, la saison prochaine.

L’équipe de Pierre Sage se donne donc les moyens d’une deuxième opportunité en championnat, en attendant la finale de la coupe de France, face au PSG, le 25 mai. Si Paris remporte la coupe de France, la 7e place serait automatiquement qualificative pour la C4. De ce fait, l’entraineur des Gones a demandé à son équipe de jouer les derniers matchs de la Ligue 1 avec détermination, afin de finir le plus haut possible.

Lyon affronte successivement Paris, Monaco et Lille

Lyon reste certes sur une série de six matchs sans défaite (5 victoires, 1 nul), mais son calendrier commence à se corser. Et cela pourrait changer la donne. Pierre Sage et son équipe affronteront successivement, le Paris Saint-Germain, leader incontesté de la Ligue 1, l’AS Monaco (3e) et Lille (4e). Si les Parisiens sont quasi assurés de finir en tête, les Monégasques et les Lillois sont en course pour une place en Ligue des champions.

Les Lyonnais vont donc devoir se retrousser les manches face à ces trois grosses pointures, qui ne lâcheront rien jusqu’au bout. Ces trois rencontres seront décisives pour Lyon, qui a déjà fait chuter Brest, le dauphin de Paris (4-3). Lyon affrontera Clermont et Strasbourg ensuite, mais le club rhodanien devrait être situé sur son sort, à l’issue des confrontations avec le PSG, l’ASM et le LOSC.