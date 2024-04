Mercato PSG : Pour Kylian Mbappé, tout se passe exactement comme prévu

Kylian Mbappé sera le grand protagoniste de cette fin de saison au PSG. Alors qu’il quitte le club à la fin de cette saison, le Bondynois voit son plan se dérouler comme il l’a toujours voulu depuis le début.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, bientôt la grande annonce

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait se terminer dans les prochains jours. Le footballeur et son entourage envisagent déjà la possibilité d’annoncer définitivement sa signature à Madrid mais les différents scénarios prévus se déroulent comme convenu. Il ne devrait pas avoir d’annonce tant que le PSG est en lice en Ligue des Champions.

Il était prévu qu’il le fasse en cas d’élimination en quart de finale face au Barça, car il serait libéré de toutes pressions. Mbappé n’a rien voulu révéler compte tenu de l’importance de l’objectif européen des Parisiens. La star française aimerait mettre fin à toutes les spéculations pour terminer la saison sereinement et se concentrer également sur la Coupe d’Euro.

Cependant, rien ne devrait se faire avant la demi-finale face à Dortmund, alors qu’il y a une possibilité de retrouver le Real Madrid en finale, si le club espagnol arrive à passer l’obstacle Manchester City mercredi soir.

Accord déjà scellé entre Mbappé et Madrid

Selon Sport, les négociations entre Mbappé et Madrid sont finalisées, mais l’attaquant de 25 ans n’a pas encore pris la décision d’annoncer son départ de Paris et de confirmer sa signature, ce qui ne fait pas de doute au Bernabéu. Le principal problème réside désormais dans la date de l’annonce officielle, car le PSG ne veut rien communiquer jusqu’à la fin de sa participation à la Ligue des Champions.

Au Real, on aimerait également que l’annonce de Mbappé soit faite le plus tôt possible. Nul doute que la signature de Mbappé est le gros coup du marché estival et Florentino Pérez veut l’amortir dès la première minute. Ils ont tout laissé entre les mains du footballeur et de son entourage, même si l’attaquant français a toujours voulu s’entendre sur les choses avec son club actuel par respect.

Reste à savoir quelle formule sera choisie par toutes les parties, même si Madrid prépare une belle présentation qui n’arrivera qu’à la fin de la saison.