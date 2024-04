Le PSG touche le jackpot après sa victoire face au FC Barcelone

La direction du PSG accueille une bonne nouvelle après la victoire face au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Elle attend un chèque.

Le PSG va toucher une forte somme

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le PSG. Après son triomphe dans le choc face au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions, les pensionnaires du Parc des Princes vont toucher une fortune.

En effet, l’UEFA va verser 12,5 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Selon les informations de RMC, il s’agit d’une prime sportive versée par l’UEFA, hors droits télévisés.

Le Paris Saint-Germain a laminé le FC Barcelone et rejoint le dernier carré de cette compétition européenne. L’attaquant français, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et a mis fin aux critiques suite à sa mauvaise performance lors du match aller au Parc des Princes.

Le Bondynois a adressé un message fort aux supporters après la rencontre. « Je sais qu’ils ont pas mal souffert, mais voilà, on est là, on profite. Nous, on a l’obligation de rester concentrés et de rester droit dans nos bottes vers l’objectif. Mais eux, ils n’ont pas à faire dans la demi-mesure, donc qu’ils profitent et ils seront là pour nous soutenir, j’en suis sûr », a déclaré Mbappé.

Il suffit de voir cette séquence pour se rendre compte que Luis Enrique n'est pas la personne détestable humainement décrite par certains.



Il intervient avec humour dans la meilleur émission de foot du moment, loin devant les médias français méprisants.

pic.twitter.com/uL61pHeZWS — Nizzague (@Nizzague) April 17, 2024

Kylian Mbappé veut soulever le trophée de la Ligue des Champions

L’attaquant tricolore rêve grand pour le PSG. Il souhaite remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale française. « Bien sûr que je veux gagner la Ligue des champions avec Paris. On a une grande équipe et on va tout faire pour aller à Wembley », a-t-il annoncé.

L’entraîneur du club, Luis Enrique a encensé le trio Mbappé, Vitinha et Ousmane Dembélé après leurs prestations convaincantes. « Mbappé a été un leader, du début à la fin. Quand une équipe sent qu’un joueur aussi important est prêt à nous emmener avec lui. Je suis très content de tous mes joueurs. J’aimerais mettre en avant Vitinha mais aussi Ousmane Dembélé », a réagi le coach parisien.