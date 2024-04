Alerte rouge à l’OM : Une inquiétude en attaque pour Aubameyang

La montée en puissance de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM est remarquable. Mais Jean-Louis Gasset vient d’évoquer un souci qu’il faudra gérer avec prudence pour maintenir l’équilibre de l’équipe.

Jean-Louis Gasset tire la sonnette d’alarme pour Aubameyang

Ce jeudi soir, lors du choc entre l’Olympique de Marseille et Benfica Lisbonne en quart de finale retour de la Ligue Europa, les yeux seront rivés une nouvelle fois sur Pierre-Emerick Aubameyang. Avec un bilan impressionnant de 25 buts et 9 passes décisives en 42 matchs cette saison, l’attaquant de 34 ans est incontestablement le leader offensif de l’OM.

Cependant, malgré son talent et son efficacité devant le but, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a soulevé une préoccupation en conférence de presse : la dépendance excessive à Aubameyang en attaque. Le coach marseillais reconnaît que l’équipe ne peut pas compter uniquement sur les performances de son attaquant vedette, surtout après la perte de joueurs complémentaires comme Ismaïla Sarr.

« Il faut que des gens prennent le relais, on ne peut pas toujours compter sur Aubameyang. On a perdu Sarr qui était un bon complément », a déclaré Jean-Louis Gasset. Cette déclaration met aussi en lumière la nécessité pour d’autres joueurs de prendre leurs responsabilités sur le terrain. Elle indique l’importance de la diversification des options offensives pour l’OM, afin d’éviter trop prévisible pour l’adversaire.

Le soutien du Vélodrome sera déterminant lors de ce choc

Pour Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille doit se mobiliser collectivement pour créer un jeu dynamique et efficace, en impliquant tous les secteurs de jeu. Le coach marseillais compte sur l’engagement des hommes ainsi que sur l’atmosphère électrique du stade Vélodrome pour galvaniser l’équipe face à un club redoutable.

« À nous d’être à la hauteur et d’avoir l’efficacité le plus tôt possible », a-t-il lancé. Ainsi, la clé du succès pour l’OM ce jeudi soir réside dans la capacité de toute l’équipe à répondre présente, à diversifier son jeu offensif et à se montrer efficace. Même si Aubameyang reste un atout majeur, la force collective sera déterminante pour renverser le Benfica.