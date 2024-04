Alerte rouge au PSG : Un cinglant avertissement tombe avant Dortmund

Qualifié pour les demi-finales de la LDC après avoir étrillé le Barça à Montjuic (1-4), mardi soir, le PSG va retrouver le Borussia Dortmund. Une double confrontation loin d’être gagnée d’avance.

PSG : Bernard Lama met en garde contre le péril jaune de Dortmund

Battus à l’aller au Parc des Princes, Luis Enrique et ses joueurs sont allés arracher leur qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur le terrain du FC Barcelone en l’emportant (6-4) sur la double confrontation. Porté par un excellent Ousmane Dembélé, un inspiré Bradley Barcola, un infranchissable Marquinhos et un doublé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a vaincu ses démons de la Remontada pour se hisser dans le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles.

Pour cette autre étape de cette compétition, les Rouge et Bleu affronteront le Borussia Dortmund. Lors de la phase de poules, les deux équipes se sont rencontrées avec une victoire du PSG à domicile (2-0) et un match nul outre-Rhin (1-1). Pour autant, le Champion de France en titre a terminé second derrière le club allemand à l’issue de la phase de groupes.

De quoi rendre méfiant Bernard Lama. Même s’il se réjouit de voir Mbappé et ses coéquipiers en demi-finale de la Ligue des Champions, l’ancien gardien emblématique gardien de but du PSG les invite à prendre très au sérieux les hommes d’Edin Terzic pour éviter une grosse désillusion.

« Non, pas du tout. Penser qu’on va y arriver parce qu’un adversaire est théoriquement moins fort, c’est un comportement qui a souvent été préjudiciable au sport français. La Ligue des champions, c’est le haut niveau, et Dortmund sera extrêmement difficile à battre. Il ne faut vraiment pas croire qu’on est déjà en finale », a lancé Bernard Lama dans les colonnes du journal Le Parisien.

« On en est loin encore. Il faut jouer les matchs avant de les gagner. Ceux de très haut niveau, c’est impossible de savoir ce qui va se passer avant. Celui de mardi à Barcelone en est la preuve (…) Je pense que le PSG est sur un chemin depuis dix ans, que c’est possible, mais il y a encore des obstacles sur la route », a ajouté l’homme de 61 ans. Depuis ce jeudi matin, le Paris SG est fixé pour ses retrouvailles avec le BvB.

Les dates des demi-finales sont tombées

L’UEFA a communiqué ce jeudi matin le programme complet des demi-finales de la Ligue des Champions 2023-2024. Opposé au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain se rendra ainsi au Signal Iduna Park le 1er mai pour le match aller avant de recevoir les Allemands une semaine plus tard au Parc des Princes. L’autre demi-finale, qui oppose le Real Madrid au Bayern Munich, aura lieu le 30 avril à l’Allianz Arena et le retour au Stade Bernabeu le 8 mai. Tous les matchs auront lieu à 21 heures et la finale à Wembley le 1er juin.