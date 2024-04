RC Lens : Franck Haise fait une grosse annonce sur la fin de la saison

Le technicien du RC Lens, Franck Haise a dévoilé les ambitions du club à la fin de cette saison. Les Sang et Or visent une bonne place en Ligue 1.

Alerte rouge au RC Lens !

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise a piqué une colère noire après une nouvelle défaite face au FC Metz pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont essuyé trois défaites lors de leurs 4 derniers matchs en championnat. Le RC Lens a chuté devant l’OGC Nice à l’occasion de la 26e journée du championnat de France. Il a perdu le derby du Nord contre le LOSC Lille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or ont concédé un match nul à domicile face au Havre le samedi 6 avril 2024 et ont été battus par le FC Metz le vendredi 12 avril 2024 en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Les hommes de Franck Haise sont dans le dur pendant ce sprint final. Sous l’emprise de la colère, Haise a indiqué à l’issue de la rencontre face aux Grenats qu’il ne croit plus à la qualification du RC Lens à une compétition européenne la saison prochaine.

« Vu les résultats qu’on a actuellement et ce qu’on met, ou ce qu’on ne met pas dans nos derniers matchs, évidemment qu’aujourd’hui, je ne pense pas à une qualification européenne », a déclaré Franck Haise sur Prime Video à la fin de la rencontre face au FC Metz.

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Facundo Medina avant #RCLCF63 #JourDeConf https://t.co/g4cPyXikY0 — Racing Club de Lens (@RCLens) April 18, 2024

Franck Haise sous pression au RC Lens ?

Le coach lensois est revenu sur sa décision. Il mobilise tout le vestiaire pour arrêter la spirale négative et retrouver le sourire. « Si certains pensent que je suis fatigué et déjà plus là, je suis bien là et je vais aller chercher une place européenne ! Ne vous inquiétez pas et venez avec moi sur le terrain », a lâché Haise. Le technicien français a analysé les derniers matchs de l’équipe et a identifié les causes de l’échec des Lensois.

« Avec du recul, c’est assez simple. On avait fait une bonne semaine d’entraînement et on en a refait une très bonne cette semaine. Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas fait deux bonnes séances d’entraînement », a expliqué le tacticien lensois. Les joueurs du RC Lens doivent afficher une grande détermination sur le terrain.

« Il faut enfoncer le club et que l’engagement des joueurs soit plus fort. Avoir la maîtrise pour la maîtrise ou la possession pour la possession, cela n’a aucun intérêt dans le football. L’intérêt est d’aller dans la surface, de se mettre dans les meilleures conditions. On ne l’a pas bien fait », a ajouté Franck Haise. Le RC Lens doit glaner un nouveau succès face à Clermont le samedi 20 avril 2024 pour continuer à croire à l’Europe.