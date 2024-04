RC Lens Mercato : Jonathan Gradit répond cash pour son avenir

Depuis quelques semaines, le défenseur Jonathan Gradit est cité pour un départ du RC Lens lors du prochain mercato estival. Il a fait des mises au point sur son avenir.

Jonathan Gradit sur le départ cet été ?

Le défenseur français évoluant au RC Lens, Jonathan Gradit est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2027, mais il dispose d’un bon de sortie. Il pourrait quitter le club en cas d’une belle offre. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, il a répondu aux rumeurs concernant son éventuel départ du RC Lens cet été. Il a indiqué qu’il se sent heureux au sein de l’équipe de Franck Haise.

Il n’envisage pas de quitter les Sang et Or cet été. L’international français est même prêt à terminer sa carrière au RC Lens. « Lens, c’est un club qui me tient à cœur. Dans le foot, tout peut se passer, mais je me sens très bien ici, ma femme et mes enfants aussi », a déclaré Gradit.

Le fougueux défenseur ne sait pas la décision que pourraient prendre les dirigeants lensois. « C’est compliqué pour un footballeur de se projeter parce qu’il peut se passer plein de choses, le club peut ne pas me conserver, il peut y avoir des sollicitations aussi. Mais c’est une possibilité que je finisse ici parce que toutes les conditions sont réunies pour », a précisé le joueur.

#RCLens Jonathan Gradit face aux lecteurs de La Voix du Nord, "on n'est pas un club comme un autre" Retrouvez l'interview de la "Perceuse" dans la VDN de ce jeudi. @bras_george @Pie_Ferrari https://t.co/tF34u0ZxJA — Lechevestrier Julien (@Jlechevestrier) April 17, 2024

Jonathan Gradit loue les qualités de Franck Haise

Jonathan Gradit s’est également prononcé sur l’avenir de son entraîneur, Franck Haise. Ce dernier est très sollicité sur le marché des transferts. Certains cadors européens, dont Liverpool, sont prêts à le recruter. Gradit a encensé le technicien français.

« On a la chance d’avoir un coach extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte. II nous apporte tellement de joie de vivre, de proximité avec les gens », a-t-il dit. Jonathan Gradit espère le voir sur le banc du club pour plusieurs années. « J’espère de tout cœur que ce sera l’homme d’un club et qu’il restera le plus longtemps possible, mais il sera certainement amené à partir et on le regrettera. Il fait l’unanimité au sein du groupe », a ajouté le défenseur.