Le match entre l’OM et le Benfica a été d’une grande intensité et a laissé des traces dans le vestiaire phocéen. Pierre-Emerick Aubameyang a lui-même semé le doute sur son état physique.

OM – Benfica : Une précieux victoire au bout de l’effort

L’Olympique de Marseille retrouve enfin les demi-finales de la Ligue Europa après une attente de six ans. Le parcours européen de l’OM n’a pas été sans embûches, notamment avec la défaite à l’aller contre Benfica (2-1). Cependant, les Marseillais ont puisé dans leurs ressources pour renverser la situation au match retour (1-0), égalisant ainsi sur l’ensemble des deux matchs.

Le tournant de la rencontre est survenu à la 79e minute, lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a joué un rôle décisif en offrant le but à Faris Moumbagna, ce qui a ensuite poussé le match en prolongation. La tension était palpable. Les deux équipes se sont affrontées aux tirs au but, et ce sont finalement les Marseillais qui sortent vainqueurs de cette confrontation (4-2 t.a.b.)

Cette qualification ne s’est pas obtenue sans effort. Solidaires, les Phocéens ont affiché un état d’esprit combatif. Le stade Vélodrome était aussi en effervescence, témoignant du soutien indéfectible des supporters. Les joueurs ont ainsi puisé dans le cœur pour continuer à rêver dans cette compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang, un héros complètement épuisé

Cependant, cette rencontre intense a eu un impact physique notable sur l’équipe de l’OM. Des joueurs comme Chancel Mbemba et Samuel Gigot ont dû céder leur place en raison de gênes musculaires ou de fatigue. Pierre-Emerick Aubameyang lui-même a terminé le match dans un état d’épuisement, victime de crampes en fin de rencontre.

« À chaque fois que je bouge là, j’ai une crampe qui peut arriver à tout moment », a-t-il confié au micro de Canal Plus. Cette déclaration témoigne des efforts déployés sur le terrain. Malgré les difficultés physiques, l’Olympique de Marseille a su faire preuve de détermination et de volonté pour réaliser cette remontada, mettant ainsi fin à une série de cinq défaites consécutives.

En conclusion, la qualification de l’OM en demi-finale de la Ligue Europa a été le résultat d’un mélange de talents, de détermination et de résilience. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont montré qu’ils étaient prêts à tout donner pour atteindre leurs objectifs, malgré les obstacles physiques rencontrés en cours de route.