Alerte transfert : Jonathan David prêt à quitter Lille ? Il répond

L’attaquant canadien évoluant au LOSC Lille, Jonathan David a fait une grosse annonce sur son avenir. Il est annoncé sur le départ cet été.

Jonathan David va-t-il quitter Lille cet été ?

Le prolifique attaquant canadien de Lille OSC, Jonathan David, est très sollicité sur le marché des transferts. Il est annoncé avec insistance sur le départ cet été.

Le Canadien affole les compteurs de buts en championnat de France comme dans les compétitions européennes. Il est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (16 buts et deux passes décisives) derrière l’attaquant parisien Kylian Mbappé (24 buts).

Ses statistiques suscitent l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le média anglais, Caughtoffside a révélé que le profil de l’attaquant canadien plaît à Chelsea, Arsenal et Manchester United. Ces trois écuries de la Premier League se bousculent pour entamer des discussions avec le joueur lors du prochain mercato estival.

Jonathan David se rapproche de la barre des 20 buts ⚡️ pic.twitter.com/1QMyhHpQxq — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 8, 2024

Jonathan David veut-il rester à Lille ?

Face à l’ampleur que prennent les rumeurs sur son éventuel départ de Lille cet été, Jonathan David est monté au créneau et a fait des mises au point sur son avenir. Il a indiqué qu’un départ cet été n’est pas envisagé.

Jonathan se sent heureux avec les Dogues. « Il me reste un an de contrat. Franchement, je n’y pense vraiment pas, même si les années précédentes, il y a eu des rumeurs. Je suis au LOSC et j’y reste jusqu’à temps que je signe un contrat dans un autre club », a expliqué l’attaquant du LOSC Lille dans une interview accordée à La Voix des Sports.

L’international canadien est en fin de contrat avec Lille en juin 2025. La direction de Lille n’a pas encore entamé des négociations avec son crack pour une prolongation de son bail. « Je ne sais pas s’ils ont discuté avec mon agent ou pas. C’est plus après la saison que l’on va parler de ça. Il reste encore des matchs importants et je veux me focaliser sur ce qui se passe sur le terrain », a précisé le Canadien.