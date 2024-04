De la relégation à la révélation : Comment Kombouaré transforme Nantes

Revenu sur le banc de touche de Nantes, Antoine Kombouaré est en passe de réussir sa mission de sauvetage. Quel est son secret ?

Kombouaré sort Nantes de la zone rouge

Le FC Nantes a nommé Antoine Kombouaré, le 17 mars dernier, à la place de Jocelyn Gourvennec. Sa mission est de maintenir les Canaris en Ligue 1. Il a pris l’équipe nantaise en main, après 26 journées de championnat. Elle était 16e et barragiste. Mais en seulement trois matchs dirigés, le technicien kanak a réussi à faire remonter le FCN à la 14e place, avec une marge de 5 points sur la zone rouge.

En effet, son équipe a remportée deux de ses trois rencontres, à l’extérieur, précisément à Nice (1-2) et au Havre (0-1). Grâce à ces précieuses victoires, le FC Nantes est en passe de se maintenir. Si les Jaune et Vert arrachent une troisième victoire, samedi, lors du derby face à Rennes, ils feront un pas de géant vers le maintien, à4 journées de la fin de la saison.

Regain de confiance chez les Canaris

Depuis le retour d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, l’équipe a changé totalement de visage. Il y a un regain de confiance et un nouvel état d’esprit au sein du groupe. Certains joueurs, en manque de temps de jeu ou en difficulté, se sont réveillés d’un coup. La touche du nouveau coach est en train de produire ses effets. Live Foot n’hésite pas à parler de « miracle », relativement à la renaissance de certains joueurs.

Matthis Abline complètement sublimé

L’un des choix forts d’Antoine Kombouaré a été de faire confiance à Matthis Abline (21 ans), dès son arrivée. Le joueur prêté par Rennes ne jouait que des bouts de matchs, mais il a été titularisé par le successeur de Jocelyn Gourvennec. Et le jeune attaquant a su saisir cette opportunité. En trois matchs consécutifs, il a marqué 2 buts et a délivré une passe décisive.

Kader Bamba concerné et décisif

Le nouvel entraineur des Canaris a également réussi à concerner Kader Bamba (30 ans), dont le contrat prend fin en juin et qui n’est plus dans les plans du club. Sorti du banc de touche (à la 79e), contre le Havre AC, le remuant ailier a été l’auteur de l’unique but de la victoire de Nantes, dans le temps additionnel (90e+3). « Kader est imprévisible. Il est capable de rentrer en fin de match et d’apporter du dribble et de la percussion et de se montrer décisif », a apprécié le technicien du FCN, après la victoire en Normandie.

Le taulier Nicolas Pallois retrouve sa place

Quant à Nicolas Pallois, il avait manqué deux matchs de suite avant l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Mais ce dernier a décidé de lui redonner sa place de titulaire. Et il a eu le nez creux, car le défenseur de 36 ans a fait un match propre contre le HAC. Il a réussi des sauvetages inespérés, qui font de lui l’un des héros de la victoire du FC Nantes, lors de la 29e journée. Comme quoi, le club de la Loire-Atlantique à retrouver des couleurs sous les ordres du coach de 60 ans.