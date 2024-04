Choc des titans : l’OL capable de faire mieux que le Barça face au PSG ?

L’Olympique Lyonnais peut-il s’imposer à Paris, face à une équipe du PSG, fraîchement qualifiée pour la demi-finale de la Ligue des champions ?

L’OL en quête de points, pour finir à la 7e place

Déjà maintenu en Ligue 1, grâce à sa remontée spectaculaire au classement, Lyon vise maintenant une place en coupe d’Europe. C’est l’objectif de fin de saison de Pierre Sage et de son équipe. Actuel 7es au classement, les Lyonnais rêvent de décrocher un billet pour la Ligue Europa Conférence, en attendant la finale de la coupe de France, le 25 mai. Sur une série d’invincibilité de 4 victoires et un nul en championnat, l’Olympique Lyonnais doit continuer à prendre des points, afin de rester dans ses objectifs. Même face au leader, l’objectif ne change pas.

Caqueret sûr de gagner contre n’importe quelle équipe

Maxence Caqueret et ses coéquipiers ont à cœur de faire un résultat à Paris. « Nous nous disons, peu importe le scénario, que nous avons toutes nos chances de gagner contre n’importe quelle équipe », a déclaré le milieu de terrain, en conférence de presse d’avant-match. Le joueur formé à Lyon assure que Lyon ne débarquera pas au Parc des Princes en victime résignée. « Nous allons nous battre dans n’importe quelle situation et essayer de remporter les trois points », a-t-il prévenu.

Lyon peut compter sur Lacazette et aussi les recrues

En plus, l’OL peut compter sur son buteur Alexandre Lacazette, revenu dans le collectif, ce vendredi. Mais aussi sur ses recrues hivernales, qui ont bonifié l’équipe rhodanienne. Pour rappel, Lyon était dernier du championnat, en décembre et relégable en Ligue 2. Il a été sauvé par son nouvel entraineur Pierre Sage et les renforts, notamment les plus décisifs : Gift Orban, Orel Mangala, Saïd Benrahma ou encore Malick Fofana. Ce sera justement leur première contre le PSG.

Paris a fait le plein de confiance face au Barça

En face des Gones, il y aura une équipe parisienne en pleine confiance. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont renversé le Barça (4-1) à Barcelone, six jours après leur défaite à Paris (3-2). Ils se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain a perdu un seul match cette saison, lors de la 5e journée face à Nice.

L’équipe de Luis Enrique caracole en tête du classement avec 10 points d’avance sur son dauphin (Brest) et un match en moins. Elle a aussi la meileur attaque acec 65 buts déjà inscrits. Les supporters se préparent d’ailleurs pour célébrer leurs héroïques joueurs, pour leur brillante qualification en Catalogne. Le Parc sera donc un terrain hostile pour les Lyonnais, dimanche soir, en clôture de la 30e journée du championnat.