OL : Pierre Sage l’a relancé, il s’en frotte bien les mains

Ainsley Maitland-Niles est l’une des grandes satisfactions de l’OL cette saison, depuis l’arrivée de Pierre Sage. L’Anglais a retrouvé un nouveau souffle sous le technicien français après des débuts de galère. Depuis, il en profite et vit son bonheur chez les Gones.

Un OL au double visage et en pleine ascension

Depuis l’arrivée de Pierre Sage à la tête de l’Olympique Lyonnais, le club a connu un renouveau impressionnant. En effet, sous sa direction, l’OL a remporté 15 matchs sur 21, toutes compétitions confondues, contre un nul et 5 défaites, y compris une victoire convaincante contre Marseille. Cette série de succès a permis à Lyon de sortir de la zone de relégation et de se positionner comme un prétendant sérieux pour une place européenne.

La transformation de l’OL sous Sage est une histoire de redressement remarquable, et les supporters comme les observateurs sont désormais attentifs à voir si le club peut maintenir cette dynamique et sécuriser une qualification européenne pour la saison prochaine. Ainsley Maitland-Niles est l’un des symboles de cette révolution opérée à Lyon, qui a une finale de Coupe de France à livrer face au PSG.

Le flair de Pierre Sage, qui relance Ainsley Maitland-Niles

Pierre Sage, depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, a eu un impact positif notable sur plusieurs joueurs, y compris Ainsley Maitland-Niles. Sous la direction de l’homme de 44 ans, Maitland-Niles a retrouvé une forme impressionnante, contribuant significativement au milieu de terrain de l’OL. Sa polyvalence lui permet de jouer à différents postes, ce qui a été un atout majeur pour l’équipe.

Pourtant, les débuts de celui qui est arrivé d’Arsenal, libre de tout contrat, étaient loin de lui prédire un moment si satisfaisant à l’OL. Dans une entretien accordé à L’Equipe, le protégé de John Textor a révélé s’être préparé « seul pendant l’été ». Le joueur de 26 ans est arrivé en pleine saison après avoir manqué la pré-saison. Il lui a donc fallu deux ou trois mois pour se mettre à son niveau pour devenir un joueur clé à Lyon.

Maitland-Niles heureux de travailler sous Pierre Sage

Depuis la nomination de Pierre Sage le 30 novembre 2023, Maitland-Niles bénéficie d’un temps de jeu régulier et d’un rôle clé dans le schéma tactique de l’OL. Cette période de renouveau a également été bénéfique pour sa confiance et son développement personnel. Sur le terrain, l’Anglais a démontré une amélioration dans sa prise de décision, sa qualité de passe, et sa capacité à soutenir l’attaque.

Sa performance a aidé l’OL à viser une place européenne, montrant l’importance de son rôle sous la tutelle de Pierre Sage. « Depuis que le coach est arrivé, je me sens de nouveau heureux de jouer au foot, et de me lever le matin en me disant : « Chouette, on a entraînement… », a confié celui qui se réjouit d’être « de nouveau dans une équipe qui gagne ».