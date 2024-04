Le Mercato s’enflamme : Michael Olise fixe ses conditions au PSG

Désireux de quitter Crystal Palace pour le mercato estival à venir, Michael Olise, annoncé dans les plans du PSG, aurait quelques exigences pour son prochain club.

Michael Olise prêt à faire le grand pas dès cet été ?

Considéré comme l’une des grandes attractions de la Premier League, Michael Olise multiplie les bonnes performances sous les couleurs de Crystal Palace. Et tout logiquement, les prestations de l’attaquant de 22 ans attisent les convoitises. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de l’international espoir français.

Mais selon les informations du journaliste Ekrem Konur, trois clubs anglais, notamment Liverpool, Arsenal et Manchester United, seraient également sur les rangs pour recruter l’ailier des Eagles. D’ailleurs, David Ornstein du tabloïd The Athletic assure que les choses pourraient bouger pour Michael Olise dans les semaines à venir.

« À ma connaissance, il n’y a pas eu d’évolution significative jusqu’à présent, mais il y a de fortes chances que cela change dans les semaines et les mois à venir », explique le spécialiste mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Londres songerait sérieusement à quitter Crystal Palace et aurait une idée claire pour sa prochaine destination.

Michael Olise veut rejoindre un prétendant à la LDC

En effet, le journaliste anglais indique qu’en cas de départ durant l’intersaison, Michael Olise aimerait rejoindre en priorité un prétendant à la Ligue des Champions.

« Si Olise quitte Palace lors du prochain mercato, je pense que ce sera uniquement pour un club de Ligue des champions et, même dans ce cas, pour l’un des rares clubs les plus importants. On dit de lui que c’est un joueur intelligent et réfléchi qui sait exactement quel niveau il peut atteindre et qui décidera clairement si, quand et où il est bon pour lui de partir. (…) Les clubs auront donc une bonne idée de ce qu’ils doivent faire pour l’obtenir », explique David Ornstein.

Actuellement 7e de Premier League, Manchester United pourrait avoir bien du mal à convaincre Olise. Aux dernières nouvelles, Arsenal ferait d’Alexander Isak (Newcastle United) et Michael Olise ses priorités absolues pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Mikel Arteta cet été. Les Gunners seraient même prêts à dépenser jusqu’à 190 millions d’euros pour les deux joueurs. Le Paris SG est donc prévenu.