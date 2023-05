Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de Premier League, Michael Olise est visé par le PSG pour cet été. Mais Crystal Palace ne compte pas le lâcher.

Désireux d’attirer de jeunes talents français autour de Kylian Mbappé pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est annoncé sur les traces de Michael Olise, ailier de 21 ans de Crystal Palace, depuis plusieurs semaines. Percutant, technique et très à l’aise balle au pied, l’international espoir tricolore est considéré en Angleterre comme l’un des meilleurs espoirs de Premier League.

Avec le possible départ de Neymar Jr, le Paris SG serait en train de préparer une proposition pour le recruter lors du prochain mercato estival, à en croire les informations relayées par le Mail Sport. Pour autant, Luis Campos et les recruteurs du club de la capitale ne devraient pas se faire trop d’illusions dans ce dossier.

Mercato PSG : Pas de bon de sortie pour Michael Olise

En effet, d’après les renseignements recueillis par nos confrères de Foot Mercato, les dirigeants de Crystal Palace n’auraient aucune intention de se séparer de Michael Olise lors du mercato de l’été à venir. Avec le probable départ de l’international ivoirien Wilfried Zaha, en fin de contrat le 30 juin prochain, le club anglais serait déterminé à conserver son jeune ailier français pour ne pas déséquilibrer son secteur offensif.

D’ailleurs, le principal concerné, dont le bail court jusqu’en 2026, ne serait pas particulièrement porté vers un changement. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs plus ambitieux, Michael Olise est heureux dans son club et ne compte pas forcer un départ. Reste à savoir si le Paris SG et la possibilité d’être plus présent dans la lucarne de Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, en évoluant aux côtés de Kylian Mbappé lui feront changer d’avis cet été.