OM en état d’urgence ! Découvrez les héros improbables du choc à Toulouse

Trois jours après sa qualification en demi-finale de Ligue Europa, l’OM se rend à Toulouse pour la 30e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe concocté par Jean-Louis Gasset, qui doit faire face à une avalanche de blessures.

OM : Gasset convoque 21 joueurs pour affronter Toulouse

Après trois revers de rang en championnat contre le Stade Rennais (0-2), le Paris Saint-Germain (0-2) et (1-3) face à Lille OSC, l’Olympique de Marseille veut profiter de sa victoire face au Benfica Lisbonne en Ligue Europa, jeudi soir, pour renouer avec le succès en Ligue 1. Dixièmes au classement, Jean-Louis Gasset et ses hommes espèrent profiter de ce déplacer pour accrocher les trois points de la victoire pour se replacer dans la course aux places européennes.

Mais l’entraîneur marseillais devra composer avec une dizaine d’absences. Notamment, Amine Harit, Samuel Gigot et le jeune Gaël Lafont, suspendus. Chancel Mbemba souffre du ménisque et Emran Soglo est touché à la cheville. Les deux joueurs sont donc forfaits pour le match de dimanche soir contre le Toulouse FC.

Tout comme Quentin Merlin, Ismaïla Sarr, Bamo Meïté, Valentin Rongier, Bilal Nadir et Jonathan Clauss, encore à l’infirmerie. Gasset a donc puisé chez les jeunes pour constituer un groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Toulouse.

Le groupe marseillais

Gardiens : Lopez, Blanco, van Neck

Défenseurs : Balerdi, Murillo, Garcia, Daou, Sparagna, Mmadi

Milieux : Onana, Kondogbia, Gueye, Veretout, Ounahi

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Henrique, Correa, Sidi Ali, Moumbagna, Abdallah.