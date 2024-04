Double peine pour Jonathan Clauss après le Classique OM-PSG !

Lors de la défaite de l’OM face au PSG (0-2) dimanche soir, Jonathan Clauss a connu un nouvel incident regrettable. Son domicile a été cambriolé pour la deuxième fois en quatre mois.

Alarme à l’OM : Jonathan Clauss cible d’un deuxième cambriolage en quatre mois !

Victime d’une déchirure à la cuisse avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, Jonathan Clauss était forfait pour le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-2) dimanche dernier au stade Vélodrome. L’absence du latéral droit de l’OM lors de ce choc a été ressentie, surtout du point de vue de son apport offensif qui aurait pu faire la différence pour son équipe.

Jonathan Clauss aurait certainement été un atout majeur lors de ce match tendu en championnat. Son talent et sa capacité à créer des occasions auraient pu changer le cours du jeu pour l’OM, qui a dû se contenter de défendre avec acharnement face à l’attaque du PSG. Toutefois, le joueur de 31 ans , présent dans les tribunes, a dû s’en aller à la mi-temps du match en raison d’une situation déplorable. Il a été victime d’un nouveau cambriolage, un problème récurrent qui touche de nombreux sportifs professionnels en France.

Sa compagne Pauline exprime son sentiment d’insécurité

Suite à cet incident regrettable, sa femme, Pauline, a exprimé son sentiment d’insécurité, déplorant le fait que c’était la deuxième fois en quatre mois que leur domicile est cambriolé. Cette situation est d’autant plus préoccupante que leur lieu d’habitation semble être particulièrement ciblé lors des matchs de l’OM. « Deuxième cambriolage en 4 mois. C’est vraiment rageant et insécurisant », a-t-elle posté sur Instagram.

Par ailleurs, le cambriolage de la résidence de Jonathan Clauss met en lumière un aspect souvent négligé de la vie des sportifs de haut niveau : leur sécurité et celle de leurs proches. Ces incidents peuvent avoir un impact significatif sur leur bien-être mental et leur concentration sur le terrain.

De plus, le contexte difficile que traverse Jonathan Clauss avec le club présidé par Pablo Longoria, notamment sur le plan sportif, rend cette situation encore plus compliquée à gérer. Il est essentiel que les clubs et les autorités compétentes prennent des mesures appropriées pour assurer la sécurité des athlètes et de leurs familles.