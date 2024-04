Le clan Mbappé répond sèchement sur la polémique de sa fausse promesse au PSG

Alors que des rumeurs circulaient sur une promesse non tenue de Kylian Mbappé au président du PSG, un proche du joueur a fait une sortie fracassante.

Kylian Mbappé a menti à Nasser Al-Khelaïfi sur une prolongation au PSG

Ce samedi, Foot Mercato a lâché une bombe sur la décision de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre à la fin de la saison en cours. D’après le portail sportif, l’attaquant de 25 ans avait promis à son président Nasser Al-Khelaïfi de prolonger son bail avant de retrouver le groupe de Luis Enrique l’été dernier. Mais au cours de la saison, le capitaine de l’équipe de France aurait changé d’avis, ce qui passerait mal au sein de la direction parisienne.

« L’ancien Monégasque s’était entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi la veille de la rencontre face au FC Lorient, le 12 août dernier (0-0). Une réunion au cours de laquelle le Tricolore avait fait la promesse à son président de prolonger son bail dans la Ville Lumière. À plusieurs reprises, le principal intéressé a réitéré à Nasser Al-Khelaïfi son envie de prolonger », explique le média francilien. Malgré cela, Mbappé a bien décidé d’enfiler le maillot merengue dans les prochains mois. Un retournement de situation provoquant logiquement la colère du boss parisien.

« Après plusieurs années d’hésitation, de réflexion ou rétractation, Kylian Mbappé a en effet annoncé son choix définitif à Nasser al-Khelaïfi, qui avait, jusqu’alors tout fait pour le convaincre de rester et prolonger. Au cours de cet échange, le buteur de 25 ans, sûr de sa décision, a, par ailleurs, demandé à « NAK » de ne pas surenchérir », ajoute le journaliste Santi Aouna. Une version rapidement battue en brèche par l’entourage du Champion du monde 2018.

« Le PSG et sa fin de saison méritent mieux que ça… »

🚨 Bilel Ghazi, proche de la famille Mbappé, dément les informations selon lesquelles Kylian Mbappé avait promis de prolonger au PSG ! ❌



Son tweet ci-dessous en réponse à @Santi_J_FM ⤵️ https://t.co/NhRBomZwTz pic.twitter.com/gbehgsxMkZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 20, 2024

Ancien journaliste et proche de la famille Mbappé, notamment de Fayza Lamari, la mère et agent de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Bilel Ghazi a démenti sèchement l’information de Foot Mercato sur la situation de Kylian à Paris.

« Au-delà de ton enchaînement de fausses vérités, ce qui est gênant dans celle-ci, c’est son timing qui interroge sur ta motivation et sur celle de ceux qui te font la dictée et qui regrettent/craignent de ne pas faire aussi bien… Le PSG et sa fin de saison méritent mieux que ça… », a indiqué Bilel Ghazi.

L’été dernier, Duncan Castles, le célèbre journaliste anglais, avait donné les contours de l’accord entre le Paris SG et Kylian Mbappé. « L’accord porte sur une compensation financière lors du départ de l’attaquant et il pourrait finalement l’amener à signer un nouvel accord à long terme », avait précisé le spécialiste britannique.