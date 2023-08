Sur le départ du Stade Rennais dans ce mercato estival, l'ailier belge Jérémy Doku se rapproche de plus de plus de l'Angleterre, où West Ham a les devants.

Mercato Stade Rennais : Manchester City ne lâche pas Jérémy Doku

Le dossier Jérémy Doku ne cesse de s'accélérer jour après jour. Si le départ de l'ailier belge est plus qu'envisageable en cette fin de mercato, sa destination précise est encore méconnue. Parmi les courtisans les plus proches, il faut se rendre du côté de l'Angleterre, où Manchester City se serait déjà mis d'accord avec le joueur pour signer un contrat de 5 ans.

Mais les dirigeants Cityzens ne se sont toujours pas accordés avec le board du Stade Rennais, qui demande 55 millions d'euros pour libérer son crack belge, débarqué il y a un peu moins de 3 ans à Rennes. Le SRFC pourrait réaliser une importante plus-value en revandant son joueur, qui s'est surtout démarqué en deuxième partie de saison dernière, après des pépins physiques à répétition.

West Ham en pole position pour Doku ?

En plus de Manchester City, Tottenham et West Ham se sont aussi positionnés pour faire signer Jérémy Doku. Les Hammers auraient fait une première offre au Stade Rennais, d'un montant de 50 millions de livres sterling (soit 58 millions d'euros), selon The Independent, mais le joueur serait plus emballé à l’idée d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola.

Manchester City reste malgré tout confiant pour finaliser un accord avec Jérémy Doku et Lucas Paqueta dans les deux prochaines semaines. En trois saisons, l'international belge a disputé 91 matches sous les couleurs du Stade Rennais, inscrivant à 12 reprises et délivrant 10 passes décisives. De son côté, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a confirmé ce jeudi après-midi, lors de la présentation de Nemanja Matic, qu'il allait « encore se passer des chose, avec certainement un départ, peut-être deux. On réfléchira à remplacer celui ou ceux qui partiront ».