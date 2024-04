Mercato : Lens et Lille s’affrontent pour un buteur du championnat belge

Le RC Lens et le LOSC sont séduits par une pépite évoluant dans le championnat belge et très convoitée, grâce ses performances remarquables.

Le RC Lens et le LOSC foncent sur Kévin Denkey

À un mois et demi de l’ouverture officielle de la période des transferts de l’été, Lens et Lille foncent sur Kévin Denkey (23 ans). Ce dernier est un attaquant du Cercle Bruges, dans le championnat de l’élite en Belgique. D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les recruteurs des clubs lensois et lillois ont supervisé le jeune avant-centre, en Belgique, pendant une rencontre des play-off.

Le correspondant de RMC Sport sur le football belge précise que ce n’est pas la première fois que le les deux clubs envoient des scouts aux trousses de l’international Togolais (25 sélections). « Les recruteurs du LOSC et du RC Lens étaient encore une fois présents, dimanche, pour l’observer Kevin Denkey », a-t-il écrit sur X.

🟢⚫️ Infos #CercleBrugge :

🇫🇷 Les recruteurs du #LOSC & du #RCLens étaient encore une fois présents ce dimanche pour observer Kevin Denkey.

🇧🇪 À noter également la présence du #KRCGenk qui apprécie le profil de Félix Lemaréchal pour remplacer Bilal El Khannouss cet été.… pic.twitter.com/jk0SlIexhG — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 22, 2024

Kévin Denkey, meilleur buteur du championnat belge

Le joueur ciblé par les deux clubs de Ligue 1 fait une saison prolifique en Jupiler Pro League. Sur la saison régulière, il a inscrit 23 buts en 28 matchs disputés. Dans les play-off, il a déjà marqué 2 buts en 4 rencontres disputées. Engagé par le Cercle Brugge en janvier 2021 à la suite d’un transfert évalué à 2M€, l’actuel meilleur buteur du championnat belge est estimé à 13 M€. Il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

À noter que Kévin Denkey a été formé à Nîmes et transféré par le club gardois. Il a donc joué en Ligue 2, puis en Ligue 1 avec les Crocos, avant de rejoindre Bruges.