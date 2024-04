ASSE : Olivier Dall’Oglio sort son joker pour le sprint final !

Pour les cinq derniers matchs de l’ASSE en Ligue 2, Olivier Dall’Oglio a un joker pour pallier l’absence du buteur des Stéphanois, Ibrahim Sissoko.

Ibrahima Wadji de retour à temps, pour pallier l’absence d’Ibrahim Sissoko

L’ASSE est privée de son meilleur buteur, Ibrahim Sissoko, en cette fin de saison décisive. Touché au mollet droit (lésion musculaire) avant le match contre Ajaccio, puis forfait face à Bordeaux, ce dernier est absent du groupe qui affronte Grenoble, ce mardi (20h45). Le retour de l’avant-centre malien n’est pas encore fixé officiellement. La durée de son indisponibilité sera déterminée en fonction de l’évolution de sa cicatrisation. Mais son retour probable est fixé en mai. Pour remplacer Ibrahim Sissoko, Olivier Dall’Oglio a récupéré Ibrahima Wadji à temps.

Il a fait sa première apparition, samedi, face aux Girondins, après deux mois et demi d’absence. Sur le banc de touche au coup d’envoi de la rencontre, l’attaquant de pointe est entré à la place de Nathanaël Mbuku (67e). Il a donc rejoué pendant une trentaine de minutes, le temps additionnel compris. Ibrahima Wadji est revenu très affûté et sa prestation a été bien appréciée par le coach de l’AS Saint-Etienne. « Je l’ai trouvé en jambes. Je suis vraiment satisfait de ce qu’il fait », a-t-il affirmé.

Dall’Oglio : « Je sais que Wadji va marquer et aider l’ASSE »

Olivier Dall’Oglio tient sans doute son joker pour le sprint final de la saison. Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le Sénégalais. « On a retrouvé l’Ibra’ (Wadji) très généreux, qui fait beaucoup de courses. Il va nous faire du bien surtout qu’on a perdu l’autre Ibra’ (Sissoko), donc c’est très bien de l’avoir jusqu’à la fin de la saison », s’est réjoui le technicien gardois, tout en se montrant optimiste pour Wadji. « Il va marquer et va aider l’équipe, ça c’est sûr ».

Pour rappel, le N°25 de Saint-Etienne a joué seulement 6 matchs cette saison, avant son retour, en raison de blessures à répétitions. Décisif la saison dernière, aux côtés de Jean-Philippe Krasso, Ibrahima Wadji est, à n’en point douter, l’un des atouts offensifs de l’ASSE en cette fin de saison palpitante.