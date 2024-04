Le Stade Rennais roi des penalties : Un avantage dans la course à l’Europe

Le Stade Rennais est l’équipe qui a obtenu le plus de penalties en Ligue 1 cette saison. Un bel atout par rapport à ses concurrents.

10 penalties obtenus en Ligue 1 cette saison

7ème de Ligue 1, le Stade Rennais se situerait-il à la même position sans tous ses penalties obtenus ? 10 penalties on en effet été sifflés en faveur du club breton en Ligue 1, plus que n’importe quelle équipe du championnat.

Parmi ces 10 penalties obtenus, 9 ont été transformés. Benjamin Bourigeaud est le tireur attitré de l’équipe, avec 6 tentés pour 6 réussis. Arnaud Kalimuendo est également à 100% de réussite, avec 2 penalties transformés pour 2 tirés. Les 2 autres ont été tirés par Ludovic Blas, qui en a inscrit un et manqué un autre.

Le Stade Rennais peut remercier Kalimuendo

Difficile d’évaluer l’impact réel de tous ces penalties transformés pour le Stade Rennais, étant donné qu’un but change forcément la physionomie d’un match. Beaucoup de ces penalties ont d’ailleurs été inscrits à un moment où le SRFC menait déjà au score, ce qui n’a donc pas donc potentiellement pas eu d’impact sur le score final.

Les Bretons ont toutefois obtenu beaucoup plus de penalties que leurs concurrents à l’Europe. A titre de comparaison, Lens a obtenu 7 penalties, Lyon et Reims seulement 3, et Marseille n’en a eu que 2.

Toutes compétitions, le SRFC a décroché 6 penalties. Le Rennais qui en obtient le plus est Arnaud Kalimuendo avec 4. Il est suivi par Guéla Doué, Terrier et Truffert (2). Les autres joueurs qui ont obtenu un penalty sont Assignon, Blas, Matic, Désiré Doué, Yildirim et Gouiri.