Alerte à Rennes : Bourigeaud un peu plus dans l’histoire du SRFC

Joueur emblématique du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud a encore un peu plus marqué son passage au SRFC ce week-end.

Bourigeaud parmi les meilleurs buteurs rennais

Samedi dernier, le Stade Rennais s’est largement imposé face au FC Nantes (3-0). Un joueur s’est particulièrement distingué en inscrivant un penalty : Benjamin Bourigeaud. Ce but a permis à ce dernier de rentrer encore un peu plus dans l’histoire des Rouge et Noir.

Comme l’indique le compte spécialisé Rouge mémoire, l’ancien lensois est devenu le 5ème joueur seulement de l’histoire du Stade Rennais à inscrire 50 buts en Première Division. Le milieu de terrain est par ailleurs le 6ème meilleur buteur de l’histoire du club breton, avec 64 réalisations toutes compétitions confondues.

🔴⚫️ En marquant samedi à la Beaujoire (0-3), Benjamin Bourigeaud est devenu le 5e joueur dans l'histoire du Stade Rennais à atteindre le cap des 5⃣0⃣ buts en première division.



Un autre record égalé

Le joueur de 30 ans a également égalé un record vieux de 1997 : grâce à son but face à Nantes, il est devenu, à égalité avec Stéphane Guivarc’h, le recordman du nombre de penalties inscrits sur une seule saison avec les Rouge et Noir (9).

Benjamin Bourigeaud réussit une très belle saison avec le Stade Rennais. Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en Ligue 1, il est l’un des hommes de base de son entraîneur Julien Stéphan. Présent au club depuis 2017, il est lié au SRFC jusqu’en 2026.