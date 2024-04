Le Stade Rennais : Un vivier de jeunes prodiges en pleine expansion

Avec de nombreux joueurs sortis de son centre de formation, le Stade Rennais s’avance comme l’un des meilleurs dans le domaine en France.

Le Stade Rennais fait jouer ses jeunes

Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga et aujourd’hui Désiré Doué, nombreux sont les joueurs formés au Stade Rennais à avoir réussi à exploser au plus haut niveau. Ceci n’est pas anecdotique, lorsque l’on sait que le club breton n’hésite pas à faire beaucoup jouer ses jeunes.

Comme le montre le compte spécialisé dans les statistiques des clubs français Météo Foot, seul l’Olympique Lyonnais donne plus de temps de jeu à ses joueurs formés au club que le Stade Rennais. Au XXIème siècle, les jeunes passés par l’Académie des Rouge et Noir cumulent pas moins de 3632 matchs. A titre de comparaison, c’est 2000 de plus que ceux de l’AS Monaco, l’OGC Nice ou encore le Paris Saint-Germain.

Les jeunes rendent bien au club

Au-delà de leur nombre de matchs joués, les jeunes formés au club marquent aussi beaucoup. Au total, ce sont 244 buts qui ont été inscrits par des joueurs passés par l’Académie du SRFC au XXIème siècle. Encore une fois, seul l’OL fait mieux sur la période.

🔥 Sur celle là, grâce notamment à A Lacazette, K.Benzema. S.Govou, l'OL ÉTEINS toute la concurrence. Le PSG n'a en fait pas sorti de grand BUTEUR..



➡️ Voici les CLUBS comptant le plus de BUTS inscrits au sein de leur CLUB FORMATEUR par leurs joueurs formés.



1️⃣ OL

2️⃣ Stade… pic.twitter.com/FKf7eCtsIV — Météo Foot (@MeteoFoot) April 24, 2024

Une statistique d’autant plus intéressante que parmi les plus grandes stars formés à Rennes, peu d’entre elles évoluaient au poste d’attaquant de pointe. En plus des matchs et des buts, n’oublions pas que les joueurs formés au club rapportent en moyenne beaucoup au Stade Rennais (Dembélé 35 millions, Camavinga 30 millions, Ugochukwu 27 millions…)