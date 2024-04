Confiant, un taulier de Nantes rassure pour le maintien en Ligue 1

Une recrue estivale du FC Nantes a rassuré les supporters du club pour le maintien en Ligue 1, après le derby perdu contre Rennes.

Nantes sous la pression de Metz et Havre, dans la lutte pour le maintien

Antoine Kombouaré a dirigé son quatrième match sur le banc du FC Nantes, samedi dernier, face au Stade Rennais. Son équipe s’est inclinée lourdement lors du derby disputé au stade de la Beaujoire (0-3). Les Canaris sont restés 14es au classement (avec 31 points), mais ils sont désormais sous la menace directe du FC Metz (29 points), en plus du barragiste, le Havre AC (28 points).

Le FCN doit donc encore batailler, lors des 4 derniers matchs du championnat, pour assurer son maintien. L’équipe d’Antoine Kombouaré affrontera respectivement Montpellier (12e), Brest (3e), Lille (4e) et Monaco (2e). Un calendrier assez relevé, qui n’est pas du tout favorable aux Nantais, dans la lutte avec leurs concurrents, pour le maintien.

Kelvin Amian pense que Nantes a de quoi s’en sortir

Malgré tout, Kelvin Amian (26 ans) est confiant pour la fin de la saison. Il assure que le club de Loire-Atlantique a les moyens de rester dans l’élite. « Je pense sincèrement qu’on a de quoi s’en sortir », a-t-il rassuré dans une interview dans le FC Nantes Magazine. Depuis son retour à la Jonelière, Antoine Kombouaré a enregistré 2 victoires et 2 défaites, de façon alternée. Il a donc pris 6 points sur 12 possible, et ce n’est pas encore suffisant !

Le défenseur transféré de la Spezia (D2 italienne) en janvier reconnaît qu’en ce moment, « c’est plus compliqué » pour eux. Toutefois, il se dit « confiant », vu les « qualités » au sein de l’équipe de Nantes. Engagé par les Canaris, le 25 janvier 2024, Kelvin Amian a été gêné par une blessure musculaire. De ce fait, il a raté quatre matchs consécutifs entre février et début mars. Il a donc disputé seulement 8 rencontres en Ligue 1, mais il a été titulaire autant de fois.