Feuilleton européen : L’OM rate le coche, le SRFC en embuscade !

Hier, l’OM et l’OGC Nice se sont séparés sur un match nul (2-2) en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Un résultat qui fait les affaires du SRFC.

Le SRFC soulagé après le match nul entre l’OM et Nice

Un résultat rassurant dans la course à l’Europe pour le Stade Rennais. Hier, à l’occasion du match en retard de la 29ème journée entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice, les deux équipes se sont séparées sur un résultat nul (2-2). Cela fait les affaires de du SRFC, qui redoutait une victoire marseillaise. Les garçons de Jean-Louis Gasset avaient deux points de retard sur les Bretons au coup d’envoi, et une victoire leur aurait permis de prendre un point d’avance sur leurs concurrents, ainsi qu’une différence de but plus favorable.

Cap sur Brest pour le Stade Rennais

Avec 41 points, les Marseillais restent donc derrière le Stade Rennais, qui en totalise 42. Les deux équipes affichent la même différence de but (+8). Ce match nul permet aussi aux Rennais de rester à portée de Nice (48 points), même si une telle remontée au classement paraît difficilement envisageable. La course à la 7ème place s’annonce folle en cette fin de saison avec quatre équipes (Rennes, Marseille, Lyon et Reims) qui se tiennent en deux points.

Les hommes de Julien Stéphan sont pour le moment les mieux placés, mais devront faire face à un calendrier compliqué. Les Rouge et Noir affrontent Brest ce week-end, avant un déplacement à Metz, la réception de Lens, et un dernier choc sur la pelouse de Reims pour le SRFC. Pour rappel, la 7ème place ne deviendra européenne qu’en cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain.