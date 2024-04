Succession de Jean-Louis Gasset à l’OM, un gros problème décelé

Jean-Louis Gasset devrait quitter l’OM à la fin de la saison. Pour sa succession, la direction du a deux pistes prioritaires mais fait face à des grosses concurrences qui pourraient tout changer.

La course à la succession de Jean-Louis Gasset est lancée

Appelé à la rescousse pour relancer une équipe de l’OM en grande difficulté, Jean-Louis Gasset arrive au bout de sa mission cet été. L’homme de 70 ans laissera sur son passage un beau parcours en Ligue Europa, un lourd héritage pour celui qui prendra sa succession même si la saison en Ligue 1 est déjà compliquée.

Pour la saison prochaine, la direction marseillaise a déjà identifié deux pistes pour prendre les commandes du club. Selon Le Parisien, Pablo Longoria serait sur les pistes de Christophe Galtier et Paulo Fonseca. Le premier est connu pour ses succès avec Lille et le PSG et est actuellement sous contrat avec Al-Duhail au Qatar.

Quant au second, il sera libre cet été après deux saisons au LOSC. Les dirigeants de l’OM semblent donc avoir le choix entre ces deux profils expérimentés pour mener le club dans la prochaine saison.

Grosses concurrences en vue pour l’OM

Si l’OM a déjà ses cibles, il est encore loin d’avoir la garantie de s’offrir l’un des deux comme successeur de Jean-Louis Gasset. En effet, West Ham est aussi intéressé par le profil de Paulo Fonseca au point d’en faire une de ses priorités en cas de départ de David Moyes.

Dans le même temps, La Gazzetta dello Sport révèle que Christophe Galtier est une cible pour l’AC Milan en remplacement de Stefano Pioli, même si les Lombards sont plus focus sur le profil de Domenico Tedesco, l’actuel sélectionneur de la Belgique. De quoi mettre les Marseillais sous pression dans les semaines à venir.