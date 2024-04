ASSE : Une particularité frappante dans le bilan financier de Saint-Etienne

Le bilan financier de l’ASSE sur l’exercice 2022-2023 est positif, mais il y a une particularité notable dans le bilan présenté à la DNCG.

L’ASSE s’en sort avec un bilan financier positif sur l’exercice 2022-2023

Les comptes de l’AS Saint-Etienne, lors de sa première saison en Ligue 2, sont positifs. C’est ce qui ressort du rapport financier de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), sur la saison 2022-2023. Selon les comptes des clubs professionnels de football, publiés par La Ligue de Football Professionnel (LFP), Saint-Etienne affiche un bilan légèrement excédentaire de 151 000 € net, après impôts.

Malgré sa relégation brutale, le club ligérien a donc su gérer cette transition, en réussissant une gestion équilibrée entre le total de produits et le total des charges. Plus précisément, les charges de l’ASSE se sont élevées à 52 968 000 €, avec notamment une grande partie dédiée à la masse salariale, s’élevant à 27 416 000 €, soit 52 % du budget. Quant aux recettes, elles sont de 53 517 000 €, dont 33 087 000 € de revenu sur les ventes de joueurs, 5 754 000 € de droits TV, 6 877 000 € rapportés par le sponsoring, etc.

Saint-Etienne à la particularité de déclarer le trading dans son chiffre d’affaires

Il faut noter que ce n’est pas une surprise si l’ASSE a des comptes positifs. C’est régulièrement le cas ces dernières saisons. Cependant, Sportune a souligné un détail particulier dans la déclaration des revenus annuels du club ligérien. Il est le seul à déclarer le trading dans son chiffre d’affaires, selon le site web spécialisé dans le sport business.

« C’est une particularité propre à l’AS Saint-Etienne et à elle seule dans le contingent des clubs professionnels du football français, que d’inclure chaque saison dans la ligne des comptes, au chiffre d’affaires tiré de l’exploitation, les opérations nouées sur le marché des transferts », a indiqué la source. Les ventes, comme indiqué par le média, « font l’objet d’un segment à part, qui s’inscrit sur les comptes publiés par la DNCG, dans la catégorie ‘‘Résultats des opérations mutation’’ ».