Une lourde sanction tombe à Nantes, Kombouaré et les supporters assommés

Le FC Nantes continue de recevoir de mauvaises nouvelles, alors que le club lutte pour son maintien en Ligue 1.

Nantes sans supporters à Montpellier

Quatorzième de Ligue 1, le FC Nantes doit batailler pour se maintenir. Elle a encore quatre matchs à disputer, à commencer par celui contre Montellier, ce vendredi (21h), pour tenter de rester dans l’élite. Pour ce match capital, les Canaris sont privés de leurs supporters. Ils sont interdits d’accès en Hérault, par un arrêté préfectoral. Les autorités montpelliéraines expliquent leur décision par leur volonté d’éviter des affrontements entre les fans du FCN et du MHSC.

La LFP ferme le parcage visiteurs aux Nantais à Brest et à Monaco

Après le match à Montpellier, le FC Nantes aura deux autres déplacements avant la fin de la saison. L’équipe d’Antoine Kombouaré affrontera le Stade Brestois dans le Finistère, le 4 mai, puis ira à Monaco le 19 mai. Mais encore une fois, les Canaris ne pourront pas bénéficier du soutien de leur public à Brest au stade Francis-Le Blé et au stade Louis-II dans la Principauté.

Et pour cause, les supporters Jaune et Vert sont frappés d’une sanction de la Ligue de Football Professionnel (LFP), en raison de leur comportement lors du match disputé au Havre, le 14 avril dernier.

« Fermeture pour deux matchs ferme de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par le FC Nantes et amende de 20 000 euros », a décidé la Commission de discipline de la Ligue. Les fans nantais avaient fait « usage d’engins pyrotechniques, en plus d’expressions orales constatées », selon la LFP.

Nantes contraint de lutter sans son 12e Homme

C’est donc sans leur douzième Homme qu’Antoine Kombouaré et ses joueurs vont aller chercher les points nécessaires, sur terrains adverses, pour espérer se maintenir. Pour rappel, les Canaris ont 3 points d’avance sur le barragiste, le Havre AC. Ils ont donc besoin de victoire pour ne pas basculer dans la zone rouge.