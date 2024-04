ASSE-Caen : Une énorme opportunité à ne pas rater pour Saint-Etienne

Ouvrant la 35e journée de Ligue 1, l’ASSE ne veut pas rater l’opportunité de passer devant Angers, ne serait-ce que provisoirement.

L’ASSE peut prendre la 2e place d’Angers

La course entre Auxerre (1er avec 64 points), Angers (2e avec 61 points) et l’AS Saint-Etienne (3e avec 60 points), pour la montée directe en Ligue 1, va connaître une étape importante ce samedi. Saint-Etienne ouvre la 35e journée face au SM Caen (7e avec 51 points), samedi (15h). Si les Stéphanois visent la qualification directe pour la Ligue 1, les Caennais espèrent finir à la 4e ou 5e place, afin de jouer les play-off pour la montée.

L’enjeu est donc clair pour les deux équipes, chacune vise les trois points de la victoire. L’AS Saint-Etienne a l’occasion de monter provisoirement à la 2e place du podium, en cas de victoire, car elle joue avant Angers. Le club Anjou affrontera le Paris FC, dans la capitale, le même samedi, mais à partir de 19h.

Appiah prévient : « si on ne fait pas le boulot, ça ne sert à rien de regarder les autres »

Les Stéphanois seront donc devant leur écran, après leur match, pour regarder leurs adversaires angevins. Et le scénario idéal pour Dennis Appiah et ses coéquipiers serait qu’ils aient les trois points en poche, en assistant au choc entre le SCO et le PFC. « On jettera un œil sur les autres qui jouent après. Mais si on ne fait pas le boulot, ça ne sert à rien de regarder les autres », a déclaré le défenseur de l’ASSE.

Selon le latéral droit des Verts, ce n’est vraiment pas le moment de trébucher dans le dernier virage, surtout qu’ils n’ont pas toutes les cartes en main pour la montée directe. « Nous sommes tous animés, joueurs, staff et supporters, par l’idée de monter. […] On est là, on ne va pas lâcher », a assuré l’arrière latéral, en conférence de presse d’avant match.