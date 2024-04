Mercato PSG : Direction la Premier League pour un préféré de Luis Enrique ?

Luis Enrique a une idée claire du PSG qu’il veut pour la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Cependant, le technicien espagnol pourrait perdre un des joueurs identifiés pour son nouveau projet.

Luis Enrique prépare le nouveau PSG

Un vent nouveau va souffler sur le PSG dès la saison prochaine. Luis Enrique semble déjà préparer l’avenir du club en anticipant le départ de Kylian Mbappé. Le Lusitanien a exprimé son espoir que le Français pourrait changer d’avis et rester. Cependant, il a souligné que l’équipe doit s’habituer à jouer sans son meilleur joueur et se préparer pour l’avenir.

Pour l’ancien du Barça, l’équipe est au-dessus des joueurs, et le PSG continuera de travailler pour être compétitif, même sans Mbappé. Les commentaires de Luis Enrique suggèrent ainsi qu’il est prêt à relever le défi de reconstruire l’équipe et de poursuivre le succès du PSG dans l’ère post-Mbappé. Une nouvelle ère qu’il compte aborder avec Xavi Simons.

PSG : Xavi Simons au cœur du nouveau projet ?

C’est un gros chantier qui attend l’Espagnol pour la saison prochaine, lui qui est pour le moment concentré sur la fin de la campagne en cours. Alors que le club s’attend à des départs, il devrait aussi composer avec des joueurs envoyés en prêt dont Xavi Simons que Luis Enrique espère récupérer pour son nouveau projet.

Le Néerlandais réalise une très bonne saison en Bundesliga avec le RB Leipzig où il compte sept buts et dix passes décisives. Luis Enrique a exprimé son intention de compter sur Xavi Simons pour le projet de l’équipe la saison prochaine. Il semble que le PSG envisage de construire pour l’avenir avec Xavi Simons, alors que le départ de Mbappé reste une grosse perte pour le club de la capitale.

Malgré ce choix de l’homme de 53 ans, le club pourrait bien prendre la décision de se séparer de Simons puisqu’il ne manque pas d’offres un peu partout en Europe.

Arsenal rêve de Xavi Simons

Actuellement prêté au RB Leipzig en Bundesliga, Simons a fait forte impression avec ses performances pour l’équipe allemande. Ses compétences ont attiré l’attention d’Arsenal, selon Give Me Sport. Le club allemand, de son côté, cherche à prolonger le prêt du joueur et discutera avec le club français de cette possibilité.

Avec neuf buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Simons pourrait être un renfort précieux pour Arsenal, notamment pour améliorer son attaque.

Au milieu de ces rumeurs, Manchester City et d’autres clubs ont été liés à Simons, ajoutant encore plus d’incertitudes à son avenir. Pour Arsenal, trouver un attaquant polyvalent et créatif devrait être l’objectif, et Simons pourrait être une option à considérer à cet égard.