Mercato PSG : Kylian Mbappé, changement de dernière minute pour son avenir

Kylian Mbappé continue de préparer son avenir et s’attend à un été mouvementé avec des décisions à prendre. Pendant qu’il est concentré sur sa fin de saison au PSG, une grande annonce est tombée.

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce qui bloque l’officialisation

Ce n’est plus qu’une question de temps et l’opération va devenir officielle. Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid, mais il y a des problèmes contre la volonté de Kylian Mbappé et du club espagnol qui ne dépendent pour l’instant que du calendrier. En Angleterre, on annonce des changements attendus dans la manière dont sera communiqué l’avenir du Français d’ici quelques semaines.

Le journaliste britannique Jonathan Johnson ne doute pas de la certitude de la signature, ni de la tranquillité d’esprit de toutes les parties quant au fait que ce sera une réalité. Cependant, il y a des obstacles qui surgissent en cours de route pour que la volonté du joueur se réalise. Mbappé avait d’autres projets, annonce-t-on au Royaume-Uni.

Tant que le PSG et le Real Madrid resteront en Ligue des champions, rien ne sera clarifié sur l’avenir de Mbappé. « Je ne pense pas qu’il y aura d’annonce officielle sur son avenir en raison d’un éventuel choc entre les deux équipes », a commenté le journaliste dans l’une de ses dernières chroniques dans catchoffside.com. Mbappé comptait pouvoir dire au revoir à ses fans et à la Ligue 1 avant la fin, mais tout indique qu’à moins d’être éliminé par Dortmund ou battu par le Bayern Munich, cet événement ne sera pas possible.

Wembley conditionne tout

Il prévient même que le rebondissement final pourrait survenir dans une intrigue peu adaptée aux âmes sensibles et où les formes sont tout aussi importantes que les faits eux-mêmes : » Une finale (entre le PSG et le Real Madrid) pourrait aussi retarder les choses. Nous serions alors plus proches de la fin du contrat de Mbappé fin juin, ce qui laisserait entrevoir la possibilité que Mbappé aille à l’Euro sans avoir encore annoncé son avenir. »

Jonathan Johnson prévient que le joueur et le Real Madrid ou le PSG de Nasser Al-Khelaïfi savent déjà ce qui va se passer, donc comme cela s’est toujours produit dans cette intrigue, on peut s’attendre à des rebondissements scénaristiques qui pourraient même conduire Mbappé à ne pas avoir officiellement d’équipe en pleine Coupe d’Europe des Nations.