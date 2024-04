ASSE-Caen : Dall’Oglio avec un groupe élargi, la compo

Pour affronter Caen, ce samedi (15h), Olivier Dall’Oglio, coach de l’ASSE, a convoqué 20 joueurs. Il élargit ainsi son champ de choix pour la compo.

L’ASSE et Caen jouent gros !

L’AS Saint-Etienne accueille le SM Caen à Geoffroy-Guichard, ce samedi après-midi, en ouverture de la 35e journée de la Ligue 2. C’est un match capital pour les deux équipes, toujours en course pour la montée en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne (3e) peut s’installer provisoirement à la 2e place, tandis que le Stade Malherbe a la possibilité de bondir de la 7e à la 4e place, en passant devant Pau, Paris FC et Rodez, en cas de victoire. Évidemment, en attendant que ces derniers entrent en jeu.

Dall’Oglio annonce des changements

Les Stéphanois sont donc gonflés à bloc pour déloger Angers de la 2e place, même si c’est momentanément. Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio a retenu un groupe élargi, composé d’une vingtaine de joueurs. Il veut ainsi concerner tout son effectif, dans le déterminant sprint final. Pour la compo, l’entraineur des Stéphanois a annoncé de possibles changements, en raison du début de match timide de son équipe, contre Bordeaux puis face à Grenoble.

« Éventuellement, il y aura d’autres changements. On voit que sur nos deux derniers matchs, c’est notre fin de rencontre qui a fait la différence. On réfléchit à l’équipe qui va débuter, mais aussi à celle qui va terminer », a indiqué Olivier Dall’Oglio, en conférence de presse d’avant-match.

Nadé reprend sa place, Irvin Cardona en pointe

Le capitaine Anthony Briançon est bel et bien dans le groupe. Victime de tiraillements musculaires, il a été préservé après le match contre Grenoble Foot. Il devrait tenir sa place dans l’axe de la défense avec Mickaël Nadé. Ce dernier est également de retour, après avoir purgé un match de suspension. Yvann Maçon (à droite) et Léo Pétrot (à gauche) devraient occuper les couloirs.

Au milieu, Florian Tardieu devrait être associé à Aïmen Moueffek et Dylan Chambost. Irvin Cardona, Mathieu Cafaro et Nathanaël Mbuku devraient être alignés en attaque, en l’absence du buteur de l’ASSE, Ibrahim Sissoko (lésion au mollet droit).

La compo probable de l’ASSE contre Caen :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Y. Maçon, A. Briançon, M. Nadé, L. Pétrot

Milieux de terrain : A. Moueffek, F. Tardieu, D. Chambost

Attaquants : N. Mbuku, I. Cardona, M. Cafaro,

Remplaçants : E. Green, D. Batubinsika, D. Appiah, M. Bentayg, T. Monconduit, L. Fomba, B. Bouchouari, M. Rivera, I. Wadji