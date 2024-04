Alerte transfert : Brice Samba répond cash à l’OM pour Franck Haise

Le Capitaine lensois, Brice Samba, est monté au créneau pour son coach Franck Haise, annoncé dans les plans de l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset.

Brice Samba veut garder Franck Haise au RC Lens

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le capitaine du RC Lens, Brice Samba, a pris la parole au sujet du possible départ de Franck Haise, qui serait dans la short-list de l’Olympique de Marseille pour prendre le relais de Jean-Louis Gasset. L’international français a été clair, il veut que son entraineur reste la saison prochaine.

La question a d’abord fait sourire le gardien de l’équipe de France, avant qu’il n’y réponde plus sérieusement, avec beaucoup de décontraction : « J’ai lu L’Équipe ce matin. Je n’en sais rien, ce n’est pas de mon domaine. Nous, on veut qu’il reste ici, mais le foot, on ne maîtrise pas tous ces aspects-là, en toute franchise. »

Franck Haise botte en touche sur l’intérêt de l’OM

Avant que Brice Samba ne réponde à cette question, c’est Franck Haise lui même, qui a dû y faire face. Mais à nouveau, le technicien lensois a su trouver une bonne pirouette. Il a fait référence à la Une du jour de L‘Equipe, où il apparait en petit, derrière le favori pour le futur poste d’entraineur de l’OM, le coach du LOSC Paulo Fonseca : « Vous avez bien vu que j’étais tout au fond en petit (sur la une de L’Équipe) ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo (Fonseca), qui est plus grand sur la photo et qui est un peu plus au nord. »

Une de L‘Equipe aujourd’hui