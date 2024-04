Le PSG en fête : Al-Khelaïfi présente le successeur de Mbappé !

Avant le coup d’envoi du match contre Le Havre AC, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a présenté au public du Parc des Princes la nouvelle tête de gondole du club avec le départ à venir de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé s’en va, Warren Zaïre-Emery prend le pouvoir au PSG

Attendu depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery a été officialisée par le Paris Saint-Germain ce samedi soir avant le match de la 31e journée de Ligue 1 contre Le Havre. Formé au club, le milieu de terrain de 18 ans va, comme attendu, poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Le Club s’est lié avec le milieu de terrain de 18 ans jusqu’au 30 juin 2029. L’avenir du Paris Saint-Germain s’écrit avec Warren Zaïre-Emery ! Depuis la signature de son premier contrat professionnel en juillet 2022, alors qu’il n’avait que 16 ans, le milieu de terrain a connu une ascension fulgurante », annonce le Champion de France en titre sur son site officiel. Après la signature de son nouveau bail, le jeune international français n’a pas caché son bonheur.

Warren Zaïre-Emery : « Je suis très fier et heureux »

Devenu titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a carrément changé de statut au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le natif de Montreuil est perçue comme la nouvelle tête de gondole du club aux yeux des dirigeants, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi. Très apprécié par son entraîneur, Zaïre-Emery ne boude pas son plaisir de voir son aventure se poursuivre encore pendant longtemps dans son club de coeur.

« Je suis très fier et heureux de poursuivre mon aventure avec le club de mes débuts, le Paris Saint-Germain, mon club d’enfance. Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, qui m’accompagne depuis mes débuts, pour la confiance qu’il m’a accordée. Je suis reconnaissant pour tout ce que le club a fait pour moi jusqu’à présent. Je tiens aussi à remercier tous mes anciens coaches et formateurs, mais aussi tout particulièrement l’entraîneur Luis Enrique, et tous ceux qui m’ont accompagné depuis mon arrivée ici en 2014, toutes ces personnes qui font tout pour m’aider à réussir, tout le staff du Paris Saint-Germain qui me pousse beaucoup par son soutien, et les supporters qui, je l’espère, continueront à être fiers », a confié le numéro 33 du PSG sur le site officiel du club.