Le PSG tient sa nouvelle star, Nasser Al-Khelaïfi prêt à débourser 50M€

Le PSG se prépare à aborder la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Pour porter le nouveau projet, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir trouvé sa nouvelle star pour le club de la capitale.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à tout pour Bernardo Silva ?

Le PSG prépare une démarche audacieuse sur le marché des transferts estival en manifestant un sérieux intérêt pour la star de Manchester City, Bernardo Silva. Bien qu’il soit un pilier fondamental du projet de Pep Guardiola, le Portugais a exprimé son désir de rechercher de nouveaux horizons, ce qui a retenu l’attention du PSG, avec un Nasser Al-Khelaïfi prêt à débourser environ 50 millions d’euros pour sa signature selon Don Balon.

Le Portugais de 29 ans, réputé pour ses capacités techniques et sa vision, a été un acteur clé du succès de Manchester City sous Guardiola. Cependant, des rapports récents suggèrent que le milieu de terrain envisage sérieusement de quitter le club anglais à la recherche de nouveaux défis et opportunités.

Un projet ambitieux pour séduire les gros profils

Le PSG, porté par son projet sportif ambitieux soutenu par la puissance économique de ses propriétaires, voit en Bernardo Silva un renfort idéal pour son effectif. Avec sa capacité à déséquilibrer l’entrejeu et sa polyvalence pour s’adapter aux différents postes, Silva s’intégrerait parfaitement dans le schéma de jeu de Luis Enrique.

L’éventuelle arrivée de Silva au Parc des Princes ferait partie d’un plan de transfert ambitieux conçu par Al-Khelaïfi pour renforcer l’équipe et continuer à concourir pour des titres tant nationaux qu’internationaux. Cependant, le départ de Bernardo Silva représenterait une perte importante pour Manchester City et pour Pep, qui a loué à plusieurs reprises le talent et la contribution du Portugais.