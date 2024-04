Alerte Mercato : L’improbable mission du FC Barcelone au PSG !

Malgré des relations compliquées entre les deux clubs, les dirigeants du FC Barcelone pensent pouvoir convaincre leurs homologues du PSG pour un éventuel transfert cet été.

Le Barça convoite un crack du PSG

Après la décision de Xavi Hernandez de rester finalement, le FC Barcelone s’apprête à vivre un été des plus agités afin de renforcer au mieux son effectif pour la saison prochaine. Et parmi les cibles des Blaugranas, figure un nom qui revient de plus en plus du côté du PSG depuis l’annonce du départ à venir de Kylian Mbappé.

Prêté au RB Leipzig cette saison, Xavi Simons a son destin entre les mains puisqu’il est libre de revenir au PSG ou de choisir d’être transféré dans un autre club cet été. Les dirigeants barcelonais voudraient donc profiter de cette ouverture pour rapatrier leur ancienne pépite. D’après les dernières indiscrétions du journaliste José Alvarez, le club catalan travaillerait en coulisses pour recruter Xavi Simons durant l’intersaison.

Surtout que le principal concerné serait également intéressé par un retour en Catalogne. « Le Barça opte pour Xavi Simons et il a envie d’y retourner. Le transfert est possible, ils y travaillent », a confié le journaliste sur le plateau de l’émission El Chiringuito. De son côté, le Paris SG ne semble pas ouvert à un départ de son milieu offensif de 21 ans.

Le PSG ne souhaite plus vendre Xavi Simons

🚨 Xavi Simons a bien été prêté pour 18 mois au RB Leipzig, confirme @Tanziloic !



À la base, Paris souhaitait le vendre l’été dernier. Cette vente devait rapporter 50 M€.



Mais cette vente était impossible car dans le contrat avec le PSV, il y a une clause stipulant que le… pic.twitter.com/vlJCEVH8kN — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 15, 2024

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Xavi Simons est attendu au Paris Saint-Germain au terme de son prêt au RB Leipzig. Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a déjà avoué que le jeune international néerlandais entrait parfaitement dans ses plans pour la saison prochaine. Sur Twitter, le journaliste Loïc Tanzi a livré des détails sur la situation du natif d’Amsterdam.

Pour le spécialiste mercato de L’Équipe, « Xavi Simons a bien été prêté pour 18 mois au RB Leipzig. À la base, Paris souhaitait le vendre l’été dernier. Cette vente devait rapporter 50 M€. Mais cette vente était impossible, car dans le contrat avec le PSV, il y a une clause stipulant que le club néerlandais touchera l’intégralité de l’argent s’il est vendu avant 2025. D’où le prêt de 18 mois. Désormais, le PSG ne souhaite plus vendre Xavi Simons. »

Il parait donc très peu probable de voir le PSG accepter de vendre Xavi Simons au Barça. En pleine réflexion sur l’effectif pour la saison prochaine, la direction des Rouge et Bleu attend de connaître la décision de son Titi qui a la possibilité de poursuivre en Bundesliga avec le RB Leipzig.