La pression monte ! Grosses révélations sur le départ de Kylian Mbappé du PSG

Kylian Mbappé quittera le PSG cet été pour prendre la direction du Real Madrid. Une destination à laquelle il est attendu depuis maintenant plusieurs mois. Plusieurs détails du deal ont fuité.

PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, quand l’annonce se fait désirer

Entre l’international français et le club espagnol, les discussions se poursuivent autour de sa signature. Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, sa déclaration officielle est attendue alors que le club merengue prépare déjà sa présentation. Concernant le timing de l’opération, Madrid est encore en train de finaliser la stratégie.

Selon AS, il y a trois possibilités : que l’annonce et la présentation soient faites après la finale de la Ligue des champions (1er juin) et avant le début de l’Euro (14 juin), que l’annonce soit faite en premier et que la présentation soit laissée pour plus tard après l’Euro (qui se termine le 14 juillet), ou que l’annonce et la présentation soient reportées après le tournoi des nations. Le PSG a beaucoup à dire là-dessus. Ce n’est pas pour rien que Mbappé a un contrat jusqu’au 30 juin.

Le Real Madrid veut éviter le scénario de 2022

Toutes les parties ont déjà supposé que la tension augmenterait si le Real Madrid et le PSG atteignaient la finale de la Ligue des Champions. Une situation similaire s’était déjà produite lors de la rencontre des deux clubs en huitièmes de finale, en 2022. L’arrivée de Mbappé au Real Madrid était un secret de polichinelle.

Tout semblait bouclé jusqu’à ce que Mbappé surprenne le monde en annonçant qu’il reste à Paris. A cette occasion, le Français a l’occasion de dire au revoir au PSG avec style. Mais ce serait une grande déception pour les supporters blancs. Un piège, sans aucun doute, pour le joueur.

Aspects contractuels…

Le Real Madrid et Mbappé ont déjà résolu les problèmes restants pour finaliser le contrat qu’il signera cet été et qui le joindra à Madrid pour cinq saisons. Bien que la prime de transfert que recevra la famille du joueur n’ait pas été révélée, AS assure que le club de Florentino Pérez ne romprait pas la grille salariale avec lui.

Le Bondynois recevra 15 millions d’euros net, soit un tiers de ce qu’il gagnait au PSG. Et, oui, il aura environ 80% de ses droits à l’image, une bonne part du gâteau qui peut s’élever à un chiffre similaire à son propre salaire annuel.