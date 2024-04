Révolution à l’OM : La piste Fonseca déjà validée dans le vestiaire ?

En quête d’un entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’OM est lié de près à plusieurs techniciens, dont Paulo Fonseca. Ce qui ne devrait pas déplaire à certains cadres du vestiaire phocéen.

Paulo Fonseca, le candidat idéal pour diriger l’OM la saison prochaine ?

L’Olympique de Marseille se prépare déjà pour la saison à venir avec la quête d’un nouvel entraîneur pour diriger son équipe première. En effet, Jean-Louis Gasset devrait quitter le club phocéen au terme de la saison. Son futur départ oblige alors l’OM à trouver son digne remplaçant.

Parmi les noms qui circulent avec insistance pour l’après-Gasset, celui de Paulo Fonseca du LOSC est en haut de la liste des responsables olympiens. Cette piste est sérieusement étudiée, notamment parce que le président Pablo Longoria apprécie énormément le profil du technicien portugais.

La disponibilité de Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC expire en juin prochain, est un aussi argument de poids pour l’OM. Il sera libre de s’engager avec le club de son choix, et son expérience, son style de jeu ainsi que ses qualités tactiques séduisent les Phocéens. Même Jean-Louis Gasset, l’actuel entraîneur de l’OM, a eu des mots élogieux à son égard.

Jordan Veretout se montre aussi très élogieux envers le coach portugais

Mais ce n’est pas seulement en interne que Paulo Fonseca est apprécié. Les louanges viennent aussi des joueurs qui l’ont côtoyé, à l’instar de Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l’OM a eu l’occasion de travailler avec Fonseca à l’AS Rome et il ne tarit pas d’éloges sur ses méthodes et son approche du jeu.

Dans une interview accordée à La Provence, l’international français a souligné le style de jeu offensif et attrayant de Paulo Fonseca, saluant également ses compétences techniques. « Je l’apprécie beaucoup, mais je ne sais de quoi sera fait l’avenir. Je l’aime bien, on s’entend bien et je suis content qu’il réussisse en France », a-t-il déclaré.

🗣️ Jordan Veretout sur pour Paulo Fonseca :



« Avec Paulo Fonseca à Rome c'était top ! On s'est régalé, il aime le jeu. J'ai beaucoup appris avec lui, je l'admire. Ce n’est pas pour rien si Lille produit du beau jeu, c’est la patte du coach. Je l’aime bien, on s’entend bien mais… pic.twitter.com/0YhqxzYKkz — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 30, 2024

L’entraîneur portugais semble donc très apprécié à Marseille avec des appréciations positives venant de différentes sources, tant en interne qu’au niveau des joueurs. Reste à voir si les négociations aboutiront et si Paulo Fonseca sera effectivement le prochain entraîneur à prendre les rênes de l’OM pour la saison à venir.