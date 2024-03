Jordan Veretout révèle les conditions d’une prolongation à l’OM

Arrivé à l’été 2022, Jordan Veretout a la possibilité de prolonger à l’OM pour une quatrième saison, mais à une condition révélée par le joueur lui-même.

Jordan Veretout n’a pas prévu de quitter l’OM cet été

Annoncé dans les plans de l’AC Milan lors du dernier mercato estival, Jordan Veretout est finalement resté à l’Olympique de Marseille. Heureux à l’OM, le milieu de terrain tricolore ne songe pas à un départ et souhaite terminer la saison en beauté sous les ordres de Jean-Louis Gasset.

De quoi voir l’avenir avec plus de sérénité qu’il y a quelques semaines pour Jordan Veretout, homme essentiel dans le cœur de jeu olympien. Jamais avare d’efforts, Veretout est parvenu à retourner une opinion qui exprimait des doutes à son sujet.

« Je suis très content d’être ici, le plus grand club français. Pour ma question, il n’y a pas de mercato. C’est au club de voir. Mais je pense que tous les joueurs ici sont concernés. On est tous unis, tous ensemble », indiquait l’ancien joueur du FC Nantes il y a quelques mois. Alors qu’il ne sera plus qu’à douze mois de la fin de son aventure à Marseille, l’ancien protégé de José Mourinho a une idée claire sur la suite de sa carrière.

Veretout espère poursuivre avec l’OM jusqu’en 2026

Débarqué en Provence en août 2022 en provenance de l’AS Roma moyennant plus de 12 millions d’euros, Jordan Veretout est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option. Si certaines rumeurs évoquent un possible départ l’été prochain, l’ancien milieu défensif de l’AS Saint-Étienne espère rester encore longtemps sur la Canebière.

Le natif d’Ancenis espère en effet parvenir à activer l’année en plus contenue dans son bail actuel. Dans les colonnes de La Provence, Jordan Veretout a précisé les conditions d’activation de cette clause.

« C’est une option d’un commun accord. Si je joue 50% des matches, j’aurai l’option obligatoire pour une quatrième saison à l’OM. J’espère pouvoir atteindre les 50%, ainsi je resterai ici », a confié le vice champion du monde 2022. Pour le moment, le protégé de Jean-Louis Gasset a déjà disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison.