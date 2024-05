L’OM se renforce contre Atalanta, un retour dans le groupe de Gasset !

À veille choc entre l’OM et l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa, l’entraîneur Jean-Louis Gasset bénéficie d’un précieux retour en défense, renforçant ainsi son groupe pour cette rencontre européenne.

Jean-Louis Gasset confirme le retour de Quentin Merlin dans le groupe de l’OM

Distancé en championnat, l’Olympique de Marseille se prépare à un affrontement décisif sur la scène européenne. Après avoir éliminé des adversaires de taille comme Villarreal et Benfica Lisbonne aux tours précédents, l’OM affrontera l’Atalanta Bergame en demi-finale de la Ligue Europa.

Le match aller se déroulera jeudi soir au stade Vélodrome, où plus de 66 000 spectateurs sont attendu pour animer les tribunes. Et pour tenter d’obtenir un résultat positif face au club italien, Jean-Louis Gasset aura besoin d’un maximum de forces vives.

D’ailleurs, l’entraîneur de l’OM enregistre un renfort de poids en défense avec le retour de Quentin Merlin. La latéral gauche français a repris l’entraînement avec le groupe et est opérationnel pour ce choc. Jean-Louis Gasset a lui-même confirmé la disponibilité du joueur en conférence de presse. « Merlin et Soglo seront dans le groupe, c’est sûr », a-t-il assuré.

Trois Marseillais toujours incertains contre l’Atalanta Bergame

Sorti sur civière lors du quart de finale aller entre Benfica et l’OM, Quentin Merlin semblait s’être sérieusement blessé à la cheville. La durée de son indisponibilité s’annonçait très longue. Mais l’ancien joueur du FC Nantes s’est bien remis de sa blessure. Son rétablissement plus rapide que prévu est un soulagement pour le staff et les supporters.

Cela constitue une bonne nouvelle pour l’équipe de l’OM, qui pourra compter sur un renfort de poids dans le couloir gauche pour contrer les attaques adverses. Cependant, trois joueurs de l’OM restent incertains pour le match contre l’Atalanta.

🚨 Jean-Louis Gasset annonce les retours de Quentin Merlin 🇫🇷 et Emran Soglo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour le match face à l'Atalanta !



Chancel Mbemba 🇨🇩 et Amir Murillo 🇵🇦 sont incertains pour cette rencontre.



(Conf) #OMATA #TeamOM pic.twitter.com/RfR3nWf2c2 — Infos OM (@InfosOM_) May 1, 2024

« On va encore voir cet après-midi ou demain matin les cas de Chancel Mbemba, Amir Murillo et Azzedine Ounahi, qui a une petite infection à cet orteil opéré qui n’en finit plus de l’ennuyer », a indiqué Gasset. Dans l’ensemble, l’OM se prépare avec détermination et optimisme pour ce choc européen.