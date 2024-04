Ligue Europa : L’OM soulagé, un gros forfait en vue contre l’Atalanta !

À quelques jours de la demi-finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atalanta Bergame, une grosse inquiétude commence à se faire ressentir au sein de l’équipe italienne.

L’Atalanta Bergame enregistre une mauvaise nouvelle avant l’OM

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle performance dimanche soir en battant le RC Lens (2-1) en clôture de la 31e journée de la Ligue 1. Cette victoire a réinsufflé de l’espoir aux Phocéens, les propulsant à la 7e place du classement, à seulement sept points d’une qualification européenne.

Ce succès marque aussi la fin d’une série de cinq matchs sans victoire en championnat pour l’OM. Le but victorieux de Pape Gueye à la 85e minute a déclenché une vague de joie au stade Vélodrome, propulsant les supporters dans une ambiance instance, en prévision du match contre l’Atalanta Bergame.

En effet, l’OM accueille ce jeudi soir l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset, revigoré par leur succès sont les Lensois, sont déterminer remporter ce duel à domicile. Et avant cette rencontre européenne, une ombre plane sur la préparation de l’équipe italienne.

Gianluca Scamacca indisponible pour le match aller au Vélodrome ?

Gianluca Scamacca, auteur de huit buts lors des dix derniers matchs de l’Atalanta Bergame, est actuellement aux prises avec une gêne musculaire. Ce souci physique l’a même empêché de jouer le dernier match contre Empoli.

Son entraîneur, Gian Piero Gasperini, a aussi exprimé son inquiétude lors d’une conférence de presse, soulignant l’importance de Scamacca dans l’équipe. « Je n’ai pas pu le faire rentrer et ça me contrarie (…) On va voir comment sa gêne évolue dans les prochains jours » a-t-il déclaré.

🚨L’Atalanta serait inquiet concernant la disponibilité de Gianluca Scamacca pour jeudi !!



👉 L’italien souffre d’une gêne musculaire et n’a pas pu jouer aujourd’hui contre Empoli !



🗞️ @Guillaumemp #TeamOM

Cette incertitude autour de la disponibilité de Gianluca Scamacca ajoute une dimension supplémentaire à l’anticipation du match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta. Les deux équipes se préparent intensément pour ce choc européen qui promet d’être passionnant, avec un OM cherchant à capitaliser sur sa récente victoire en championnat.