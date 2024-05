Pau Lopez peut s’inquiéter, l’OM cherche un nouveau gardien de but !

Pau Lopez est loin d’être rassurant dans les buts de l’OM. Au point où la direction phocéenne, déçue de son manque de régularité, envisage à présent de recruter un nouveau gardien de but titulaire.

Pau Lopez en grand danger à l’Olympique de Marseille ?

L’Olympique de Marseille espère vivre de très belles émotions en cette fin de saison. Grâce à sa victoire contre le RC Lens (2-1), le club phocéen s’est relancé dans la course pour une place européenne. L’OM peut encore aller chercher une qualification en finale de Ligue Europa. Pour cela, les Phocéens devront se défaire de l’Atalanta Bergame.

Le match aller de cette double confrontation se déroulera ce jeudi soir au stade Vélodrome. Auteur d’une prestation remarquable face au Benfica Lisbonne lors du tour précédent, Pau Lopez sera une fois dans les buts phocéens. Toutefois, le portier espagnol de l’OM n’est pas à l’abri d’un départ lors du prochain mercato estival.

Et pour cause, Pau Lopez manque de régularité dans ses performances avec l’OM. Trois jours après la qualification de son équipe face au Benfica, le gardien marseillais a enchainé des erreurs contre Toulouse et l’OGC Nice en championnat. Si bien que son statut de numéro un dans les buts de l’OM est dorénavant remis en cause.

La direction de l’OM veut recruter un nouveau gardien

D’ailleurs, selon les informations de L’Equipe, la direction marseillaise, qui planche sur une refonte de l’effectif cet été, envisage de recruter un nouveau gardien pour mettre en concurrence Pau Lopez ou le remplacer la saison prochaine.

La confiance semble donc rompue entre le portier espagnol et le président Pablo Longoria, qui veut s’appuyer sur des joueurs fiables et efficaces. C’est dans ce sens que les noms de Guillaume Restes (Toulouse) et Illan Meslier (Leeds United) ont circulé ces derniers temps à Marseille.

🚨La direction sportive de l'OM envisagerait de recruter un nouveau gardien numéro 1 cet été !



Malgré son attitude exemplaire dans la vestiaire, Pau Lopez 🇪🇸 ne convaincrait pas franchement en interne sur le plan sportif.



Toutefois, si l’OM souhaite attirer un nouveau gardien de but la décision finale sera certainement prise en concertation avec son nouvel entraîneur. Les Phocéens travaillent aussi en coulisse sur la succession de Jean-Louis Gasset.