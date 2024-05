Pablo Longoria prépare un grand retour à l’OM

L’OM devrait poursuivre sa restructuration avec des arrivées notoires au club. En ce sens, Pablo Longoria, avec son collaborateur Mehdi Benatia, préparerait un grand retour dans la cité phocéenne.

OM : Pablo Longoria et la politique de la main tendue

Depuis sa prise de fonction aux commandes de l’OM, Pablo Longoria s’est toujours montré ouvert aux légendes du club. L’Espagnol n’a jamais caché sa disponibilité à collaborer avec les anciens afin de réussir sa mission. Il a d’ailleurs su se faire entourer d’hommes comme Jean-Pierre Papin, Mehdi Benatia et Basile Boli.

Depuis quelques mois, Papin a rejoint l’OM en tant que conseiller. Il est finalement repositionné à la tête du centre de formation et souhaite avoir un impact significatif sur le développement des jeunes talents. Ballon d’Or 1991, il a exprimé son ambition de valoriser le vivier régional et de s’assurer que les jeunes joueurs talentueux rejoignent l’OM.

Basile Boli, héros de la finale de la Ligue des Champions de 1993, est également revenu à l’OM. Bien que les détails spécifiques de son rôle actuel ne soient clairement définis. Quant à Mehdi Benatia, il est le conseiller de Longoria et travaille avec lui sur les recrutements du club. Les deux hommes prépareraient d’ailleurs un autre grand retour sur la Canebière.

Fabrizio Ravanelli, un appel du pied qui n’est pas passé inaperçu

Fabrizio Ravanelli est un ancien attaquant qui a marqué les esprits lors de son passage au club dans les années 90. Surnommé « l’Argenté » en raison de sa chevelure blanche distinctive, IL est bien plus qu’un ancien joueur pour l’OM. Il est une icône, un symbole des jours de gloire du club. En février dernier, il n’a pas hésité à marquer à Pablo Longoria sa disponibilité à se mettre aux services du club.

« L’OM est toujours dans mon cœur. Si un coup de fil arrive, je suis toujours à disposition. Pas seulement comme entraîneur » avait-il confié. Un appel du pied qui n’est pas tombé dans des oreilles de sourd puisqu’il y aurait actuellement un travail en coulisses en ce sens.

Bientôt le grand retour de Fabrizio Ravanelli à l’OM ?

Selon les informations de La Minute Olympienne, Pablo Longoria, président de l’OM, et Mehdi Benatia, son conseiller, travaillent en coulisses pour préparer le terrain à Ravanelli. Leur vision commune pour le club inclut l’intégration d’anciennes gloires pour insuffler une nouvelle dynamique et transmettre les valeurs de l’OM.

Le retour de Ravanelli à l’OM n’est pas seulement un coup de nostalgie ; c’est une stratégie réfléchie pour bâtir l’avenir sur les fondations du passé. Avec Longoria et Benatia aux commandes, et Ravanelli apportant son charisme et son expérience, l’OM pourrait bien entamer un nouveau chapitre glorieux de son histoire.