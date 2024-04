Urgence à l’OM : Un remplaçant à Pau Lopez fortement réclamé !

Au lendemain du match nul contre l’OGC Nice (2-2), les critiques se multiplient envers Pau Lopez. Des voix s’élèvent pour réclamer un nouveau gardien de but titulaire à l’OM dans de bref délai.

Pau Lopez, son départ de l’OM est-il nécessaire ?

Recruté en 2021 en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez a connu des hauts et des bas à l’Olympique de Marseille. Le portier espagnol, suite au départ de Steve Mandanda, s’est rapidement imposé comme le numéro un dans les cages phocéennes. Cependant, ses récentes prestations provoquent de vives réactions.

Contre Benfica, Pau Lopez a été le héros en étant décisif dans le match et lors de la séance des tirs au but, permettant à l’OM de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Cette performance a été saluée par tous. Cependant, le gardien de but marseillais se retrouve sous le feu des critiques quelques jours plus tard.

Contre Toulouse (2-2), Pau Lopez a été mis en cause pour son manque de réussite sur l’ouverture du score et sur le deuxième but des Violets. Cette tendance s’est poursuivie ce mercredi lors du match nul contre Nice, où il a été en difficulté sur la frappe lointaine de Melvin Bard. Ces erreurs ont ravivé les débats sur son statut en tant que gardien titulaire de l’OM.

Un nouveau gardien de but espéré à l’Olympique de Marseille

Les critiques se sont intensifiés, remettant en question la capacité de Pau Lopez à être un gardien décisif à la dimension de l’Olympique de Marseille. Certains observateurs, dont Walid Acherchour, estiment que le portier ne figure même pas parmi les six meilleurs gardiens du championnat français.

« Donnarumma, Bulka, Bizot, Chevalier, Mandanda, Samba, c’est tellement meilleur et plus intimidant », a indiqué le journaliste de RMC et de Winamax. Pour lui, le constat est sans équivoque. L’Om devrait recruter un gardien de meilleure qualité lors du prochain mercato pour succéder à Pau Lopez.

Cet avis est également partagé par Stéphane Guy qui s’est une nouvelle fois montré très critique envers le gardien de but numéro un de l’OM. « Tu dois avoir un meilleur gardien (…) Quand tu passes de Mandanda à Lopez, tu régresses», a-t-il ajouté.

Ces déclarations mettent en tout cas en lumière le besoin d’un gardien plus performant à l’Olympique de Marseille. La quête d’un gardien de haut niveau, annoncée ces dernières semaines, semble donc se confirmer à Marseille, avec la nécessité de renforcer ce posté clé dans l’équipe.