Coup de tonnerre au Stade de Reims : Will Still limogé !

Le Stade de Reims officialise ce jeudi 2 mai 2024, le départ de son entraîneur Will Still.

Will Still et le Stade de Reims, c’est fini !

Fin du mariage entre Will Still et le Stade de Reims. Le technicien rémois était annoncé sur le départ depuis février dernier. Mais il est monté au créneau et a démenti les rumeurs.

Still a indiqué qu’il ne va pas partir cet été contrairement aux informations qui ont circulé dans les médias et sur la toile. Certains clubs anglais lui avaient formulé des offres, mais il a refusé de quitter le club. « Il y a eu de l’intérêt, je ne vais pas mentir à ce sujet. Je préfère être ouvert et honnête, et je pense que je l’ai été », a-t-il confié.

Mais désormais c’est officiel. Will Still et le Stade de Reims ont décidé de se séparer. Le technicien anglais ne continuera plus l’aventure à Reims la saison prochaine.

« Suite à une réunion tenue ce matin entre le Président Jean-Pierre Caillot, le Directeur Général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine », indique le club.

Will Still et son adjoint Nicolas Still vont se mettre en retrait dès maintenant. Ils ne vont pas terminer la saison avec les Champenois. « Au vu de cette décision et afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice, il a également été décidé que Will Still ainsi que son adjoint Nicolas Still se mettraient en retrait de leurs fonctions respectives dès aujourd’hui », poursuivent les dirigeants rémois.

Jean-Pierre Caillot remercie Will Still

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a remercié Will Still pour le travail accompli sur le banc de l’équipe.

« Will a été l’un des acteurs du nouveau cycle initié en 2018, et a incontestablement permis au SDR de franchir encore un cap, notamment dans le contexte d’internationalisation du vestiaire. Will, Nico, la grande famille Rouge et Blanche vous remercie et vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières », a ajouté le patron du Stade de Reims.

Will Still pourrait bientôt retrouver un banc en Angleterre.