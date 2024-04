Stade de Reims : Will Still obtient deux renforts de taille avant Clermont

Le Stade de Reims et le Clermont Foot se croiseront le dimanche prochain pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Le coach de Reims, Will Still enregistre deux retours.

Will Still s’offre deux renforts

Le Stade de Reims se déplace sur le terrain de la lanterne rouge de la Ligue 1, le Clermont, le dimanche 28 avril 2024. Avant cette affiche, le technicien rémois Will Still enregistre deux bonnes nouvelles. Deux cadres de l’équipe font leur retour. Mohamed Daramy et Amadou Koné seront disponibles pour cette rencontre.

Mohamed Daramy s’est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines. Il avait contracté une grave blessure à un genou avec sa sélection, le Danemark, lors du match amical face aux Îles Féroé, le 26 mars dernier. En conférence de presse ce vendredi 26 avril 2024, le tacticien rémois a donné des nouvelles du joueur.

Il est désormais apte pour disputer les matchs avec les Champenois pendant ce sprint final. Mohamed Daramy ne fera certainement pas partie du onze de départ de Reims. « Il s’entraînera pour la première fois avec le groupe ce samedi et réintégrera le groupe, mais pour un temps de jeu limité », a annoncé Will Still.

🗨️ Will Still : "Mohamed Daramy devrait s'entraîner avec nous pour la première fois demain et devrait réintégrer le groupe pour un temps de jeu très limité." — Reims Média Football (@reimsmediafoot) April 26, 2024

Amadou Koné de retour de suspension

Will Still va compter sur le retour d’un autre cadre. Le milieu de terrain Amadou Koné sera retenu pour cette rencontre. Il a déjà purgé sa suspension face au Montpellier HSC. Quelques joueurs sont forfaits à Reims. Will Still va se passer des services du défenseur Joseph Okumu et du latéral droit Maxime Busi. Ils sont tous gênés par les pépins physiques et sont encore à l’infirmerie.