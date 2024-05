L’OM en alerte, Jonathan Clauss lance un appel contre Atalanta !

En amont du choc entre l’OM et l’Atalanta Bergame en Ligue Europa, Jonathan Clauss a adressé un message fort aux supporters. Il attend un événement exceptionnel ce jeudi soir au Vélodrome.

OM : Jonathan Clauss attend une mobilisation exceptionnelle contre Atalanta

L’Olympique de Marseille se trouve à un tournant de sa saison. Après avoir éliminé le Benfica en quart de finale, les Phocéens se préparent à affronter l’Atalanta Bergame en quart de finale de Ligue Europa. La première manche de cette double confrontation se déroulera ce jeudi soir au Vélodrome, offrant aux supporters marseillais un spectacle palpitant.

Cette demi-finale s’annonce équilibrée, mais l’OM ne doit pas sous-estimer l’Atalanta, qui a prouvé sa valeur dans cette compétition en éliminant des poids lourds tels que Liverpool. Jean-Louis Gasset et ses hommes sont pleinement conscients des défis qui les attendent et se préparent à une rencontre difficile.

Malgré sa position mitigée en championnat, l’OM brille tout de même en Ligue Europa, ce qui souligne sa capacité à se transcender lors des grands rendez-vous. Les Olympiens affichent même un visage séduisant au Vélodrome cette saison. Le soutien des supporters sera donc un atout majeur pour les joueurs, comme l’a souligné Jonathan Clauss.

Un discours qui reflète la détermination de toute l’équipe

Devant la presse, Jonathan Clauss a en effet exprimé son enthousiasme pour cette demi-finale de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame et a appelé à une mobilisation exceptionnelle au stade Vélodrome. « À eux de nous pousser et à nous d’utiliser cette force. Ça peut impressionner et perturber l’adversaire (…) Il faudra un supplément d’âme au niveau de l’engagement », a-t-il déclaré.

Jonathan Clauss sait que l’enjeu du match est énorme et que chaque erreur pourrait être fatale. Il insiste sur la nécessité de rester concentré et de jouer avec intelligence pour obtenir un résultat positif et marquer les esprits. Son discours reflète la détermination de toute l’équipe phocéenne à réaliser un bon résultat et à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa.