OM : Succession de Gasset, le vestiaire pour trancher ?

La succession de Jean-Louis Gasset est une préoccupation prioritaire à l’Olympique de Marseille. Alors que plusieurs noms sont annoncés, le vestiaire pourrait être déterminant dans le choix.

Jean-Louis Gasset s’en de l’OM va au terme de la saison

L’aventure de Jean-Louis Gasset à l’OM ne devrait pas aller au-delà de cette saison. Le technicien français est annoncé sur le départ. Malgré des résultats plus ou moins reluisants depuis son arrivée, son contrat avec le club marseillais se termine à la fin de la saison. Il avait d’ailleurs déclaré qu’il avait signé pour 100 jours seulement.

L’Olympique de Marseille ne prévoit pas de prolonger son contrat et envisage déjà des successeurs potentiels, avec Paulo Fonseca et Christophe Galtier mentionnés comme des candidats possibles. L’homme de 70 ans, au-delà de ses excellents résultats en Ligue Europa, a su faire adhérer tout le vestiaire à son projet et des joueurs comme Jonathan Clauss sont sous le charme.

Gasset à l’OM, c’est top

L’ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire n’a pas voulu commettre les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Loin de se mettre le vestiaire à dos, Gasset a plutôt réussi à se faire adopter de tous, en faisant l’unanimité tout en apportant une certaine sérénité. Son management et sa personnalité sont d’ailleurs très appréciés.

Dans un entretien accordé à Maritima en marge de la demi-finale de Ligue Europa face à l’Atalanta, Jonathan Clauss s’est montré très élogieux au moment d’évoquer son entraîneur. « Au-delà du coach, il y a la personne que je respecte énormément. Il y a le respect de l’âge aussi », a déclaré le défenseur marseillais parlant de Jean-Louis Gasset.

« Il a des discours très propres, clairs. Ce qu’il me demande, je l’entends. C’est top. J’aime sa façon d’être, ce côté perfectionniste. Je m’entends bien avec lui », a-t-il ajouté.